На 8 юли рожден ден има Мариан Бачев

Мариан Стоянов Бачев (роден на 8 юли 1976 г.) е български актьор.

Бачев е роден в София. Завършва 14 СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в София. По-късно завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорство за драматичен театър“ в класа на професор Надежда Сейкова.

От есента на 2007 г. започва работа в „Шоуто на Слави“. Носител е на няколко награди в областта на сценичните изкуства.

Бил е на щат като актьор в театрите в Габрово и Шумен. От 2000 – 2005 е актьор в трупата на Театър „София“, но напуска недоволен от управлението на театъра. Остава на свободна практика близо 2 години, в които усилено озвучава филми. През май 2007 г. защитава с пълно отличие държавните си изпити в магистърската програма в НАТФИЗ „Мениджмънт в сценичните изкуства“ и е награден от ректора на Академията.

От октомври 2015 г. до днес ръководи Театрална Работилница „Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт“ за деца и юноши на възраст между 8 и 19 години. Само за няколко години трупата му наброява над 50 деца, разделени в три възрастови категории и с тази си дейност тя е носител на множество награди от форуми за любителско театрално изкуство.

От октомври 2016 г. до днес е Директор на клуба по БГ Драма към Американския колеж в София – American College in Sofia.

Има две награди за главна мъжка роля от Фестивала в Шумен „Нова българска драма“, Наградата за талантлив млад актьор на Фондация „Иван Димов“ и четири номинации за Аскеер. През 2013 г. получи номинация за главна мъжка роля в комедиен/сатиричен спектакъл „Златен Кукерикон“ за постановката „Досадникът“ от Франсис Вебер. През 2015 г. получава и наградата „Любимец 13“ за ролите си в „Човекът от Ла Манча“ и „Лелята на Чарли“.

От 2002 г. Бачев започва да се занимава активно с озвучаване на реклами, филми и сериали. Първият му озвучен филм е „Атлантида: Изгубената империя“. Той е и българският глас на Кмета на Хувил в пълнометражната анимация „Хортън“ и готвачът Лингуини в „Рататуй“, Стар и Кейл в синхронните дублажи на „Балто“ и „Титан А.Е.“

Някои от по-известните сериали, в които озвучава, са „Да, господин премиер“, „Сайнфелд“, „Осем прости правила“ (дублаж на студио Доли), „H2O: Просто добави вода“ (дублаж на Медия линк), „В групата съм“ и „Раздвижи се“ (на който е и режисьор на дублажа), както и анимационни сериали като „Лабораторията на Декстър“ (дублаж на Медия линк), „Джони Браво“, „Луди за връзване“, „Най-добрият ми приятел е маймуна“, „Парк шоу“ и други.

Редактор "Екип на Петел",

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