На 8 юни 1869 г. изобретателят Ив Макгафи патентова прототип на прахосмукачката

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На 8 юни 1869 г. американецът Айвс Макгафи от Чикаго получава американски патент № 91,145 за своята "машина за метене" (sweeping-machine), останала в историята като първия прототип на ръчна прахосмукачка. Това е първата машина в САЩ, създаваща засмукване за почистване на килими.

Преди това изобретение домакинствата са били принудени да тупат килимите си навън, тъй като обикновеното метене с метла е вдигало финия прах във въздуха.

Макгафи разработва механично устройство от дърво и платно, което използва вентилатор, задвижван ръчно чрез манивела и ремък. Устройството е било изправено, наподобявайки формата на съвременните изправени прахосмукачки.

Въпреки че е лека и преносима, машината е била изключително неудобна за използване, тъй като операторът е трябвало едновременно да я плъзга по пода и ръчно да върти манивела на дръжката, за да задвижва вентилатора и създаде вакуум.

Продавала се е за 25 долара, което за времето си е било сериозна сума. Повечето бройки са продадени в Чикаго и Бостън от неговата фирма American Carpet Cleaning Company. Голяма част от тях изгарят по време на Големия пожар в Чикаго през 1871 г., като днес са известни само два запазени екземпляра.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 8 юни:

68 г. – Римският сенат провъзгласява Галба за император.

1624 г. – Земетресение разтърсва Перу.

1783 г. – Вулканът Лаки в Исландия изригва в продължение на осем месеца, опустошенията от което предизвикват 7-годишен масов глад и смъртта на 9000 души.

1794 г. – Чрез пищни тържества в цяла Франция Робеспиер институционализира нова държавна религия на Френската революция – Култа към Върховното същество.

1869 г. – Американецът Ив Макгафи патентова прототип на прахосмукачката.

1942 г. – Втората световна война: Японски подводници и самолети атакуват Австралия.

1949 г. – Публикуван е политическият роман 1984 на Джордж Оруел.

1953 г. – Американски върховен съд постановява, че в ресторантите в окръг Колумбия не може да се отказва да се сервира на чернокожи.

1965 г. – Народна република България и Полша подписват спогодба за премахване на визите и развитие на туризма.

1968 г. – На Летище Хийтроу е задържан убиецът на Мартин Лутър Кинг – Джеймс Ърл Рей, докато се опитва да напусне Обединеното кралство с фалшив канадски паспорт.

1973 г. – Генерал Франко предава премиерския пост на Испания на Луис Бланко, след като е управлявал 34 години.

1975 г. – От СССР е изстрелян автоматичният космически апарат Венера 9 с цел изследване на Венера.

1984 г. – Хомосексуалността е призната за законна в австралийския щат Нов Южен Уелс.

1986 г. – Курт Валдхайм, бивш генерален секретар на ООН, е избран за президент на Австрия.

1990 г. – Гражданите на Чехословакия гласуват в парламентарни избори с категорично мнозинство за движението на бившите дисиденти – Граждански форум.

1995 г. – Канадско-датският програмист Размус Лердорф публикува първата публична версия на скриптовия език PHP, който служи за създаване на динамични уебстраници.

Редактор "Екип на Петел",

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