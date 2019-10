На 81 години почина актьорът Стивън Мур

На 81 години почина британският актьор Стивън Мур. Той е роден на 11 декември 1987 г. в Лондон. Една от най-известните му роли е в радио сериала "Пътеводителят на галактическия стопаджия".

Има и много кино и телевизионни роли. Сред тях са The Last Place on Earth, Doctor Who, Mersey Beat и Solo. Мур има и богата театрална кариера, като получава и наградата "Лорънс Оливие" през 1983 г.

Неговата дъщеря Робин Мур също е актриса, която е известна с роли в Waking the Dead, Law & Order: UK, EastEnders, Family Affairs и други.

Има още четири деца - Гай, Хеда, Шарлот и Софи.

