На 85 години е шофьорът от катастрофата в Калофер

Разкриха подробности за катастрофата в Калофер, за която "Петел" писа.

Временно е ограничено движението по път I-6 Карлово – Калофер при километър 271, на входа на Калофер, заради тежко пътнотранспортно произшествие.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от мъж на възраст над 85 години, е навлязъл в насрещната лента за движение и се е ударил челно в товарен камион.

Водачът на лекия автомобил е транспортиран в болница за медицински прегледи и оценка на състоянието му, пише tribune.bg.

Заради инцидента движението в участъка е временно спряно, като трафикът се регулира от служители на Районното управление на МВР в Карлово, съобщава БНТ.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че водачите изчакват на място до освобождаване на пътя.

Причините за катастрофата се изясняват.

