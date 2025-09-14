На 87 години бай Ташо продължава да влиза с лодка в морето край Шабла

кадри: Нова тв

Това е човек, който дълги години гребе в една лодка с Тодор Живков. Само че в буквалния смисъл на думата! Бай Ташо от Шабла е човекът, който води на риболов бившия комунистически вожд, но не само него. В лодката на бай Ташо са се возили още Пенчо Кубадински, Станко Тодоров, а след демокрацията- президентите Желю Желев и Петър Стоянов, разказва Нова тв.

Анастас Овчаров е най-възрастният действащ рибар в Шабла и по цялото Северното Черноморие. Той е на 87 години и продължава да влиза в лодката. Наричали го още „Човекът Кино”, защото като по-млад разпространявал български, съветски и американски филми.

А и до днес той все още пази въдицата, с която Тодор Живков ходел на риболов.

„Другарят Живков беше разговорлив човек. Станахме си приятели. Все ми казваще: „Бай Таше, ще ловим ли риба днес?”, спомня си Ташо.

