Снимка: Pexels

На 87 години почина американският актьор Джордж Сегал. Той е носител на "Златен глобус" и номиниран за "Оскар", съобщава БНТ.

Дългата му филмова и телевизионна кариера започва през 60-те години почина.

Сегал, който беше номиниран за Оскар за "Кой се страхува от Вирджиния Улф” (1966), починал в Санта Роза, Калифорния след усложнения при поставяне на байпас, заяви съпругата му.

Роден на 17 февруари 1934 г. в малък град в щата Ню Йорк, той учи актьорско майсторство и има малки роли в театрални постановки на Бродуей.

Докато по-младите зрители може да го познават като дядо Алберт "Попс" Соломон в телевизионния сериал на ABC "The Goldbergs", дългата му филмова кариера включва главни роли в "The Owl and the Pussycat" (1970) с Барбра Стрейзънд, "The Duchess and the Dirtwater Fox" (1976) с Голди Хаун и "Fun With Dick and Jane" (1977) с Джейн Фонда.

В "Кой се страхува от Вирджиния Улф?" той играе млад професор и си партнира с две мегазвезди от онова време - Ричард Бъртън и Елизабет Тейлър.

Сегал спечели награда "Златен глобус" за ролята си в "A Touch of Class"(1973), където се снима с Гленда Джаксън. „Днес загубихме една легенда“, написа в Туитър създателят на сериали Адам Голдбърг.

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg