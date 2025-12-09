На 9 декември рожден ден има Коцето-Калки

снимка: Булфото

Костадин Георгиев, известен още като Коцето Калки, е български музикант и актьор.

През 1987 г. завършва стоматология, а след това практикува 3 г. като зъболекар в село Церово, Софийско. После става асистент в Катедрата по детска стоматология в Стоматологичния факултет на Медицински университет (София).

Със свои колеги лекари и стоматолози създава група „Медикус“ през 1987 г. (Пианистът Ники Танков учи архитектура и барабанистът Емо Мишев учи икономика) Коцето Калки прави 3 албума с групата, а след като я напуска – записва още 1 албум.

През 1996 г. Коцето Калки е един от участниците и съинициаторите на експедицията „Еверест концерт“, заедно с Теодосий Спасов и Дони. Те изнасят концерт под покрива на света – на връх Калапатар под петия базов лагер на Еверест на височина 5545 м. „Еверест концерт“ е признат за най-височинния концерт в света и е регистриран в рекордите на Гинес.

След това играе в театрални постановки, а през 2010 г. участва като актьор във филма „Мисия Лондон“. Изрича култовата реплика - „Найс, а?“.

През октомври 2015 г. Коцето Калки заема публична позиция срещу нашествието на мигранти от Близкия изток и Африка в България и Европа.

Награди

Награда на „Унисон“ за артист на годината, 1993

Награда на публиката от фестивала „Сребърният Ерос“, 1997

Дискография

Самостоятелни албуми[редактиране | редактиране на кода]

Поглед нагоре (1997)

С група Медикус

Medicus, vol.I/91

Векът на любовта/93

Country Club Hits/94

Филмография

Мисия Лондон – Коце Паунов

Dungeon And Dragons: The Book of Vile Darkness – Бард в кръчмата

Каталии

