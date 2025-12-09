На 9 декември рожден ден има Коцето-Калки
Костадин Георгиев, известен още като Коцето Калки, е български музикант и актьор.
През 1987 г. завършва стоматология, а след това практикува 3 г. като зъболекар в село Церово, Софийско. После става асистент в Катедрата по детска стоматология в Стоматологичния факултет на Медицински университет (София).
Със свои колеги лекари и стоматолози създава група „Медикус“ през 1987 г. (Пианистът Ники Танков учи архитектура и барабанистът Емо Мишев учи икономика) Коцето Калки прави 3 албума с групата, а след като я напуска – записва още 1 албум.
През 1996 г. Коцето Калки е един от участниците и съинициаторите на експедицията „Еверест концерт“, заедно с Теодосий Спасов и Дони. Те изнасят концерт под покрива на света – на връх Калапатар под петия базов лагер на Еверест на височина 5545 м. „Еверест концерт“ е признат за най-височинния концерт в света и е регистриран в рекордите на Гинес.
След това играе в театрални постановки, а през 2010 г. участва като актьор във филма „Мисия Лондон“. Изрича култовата реплика - „Найс, а?“.
През октомври 2015 г. Коцето Калки заема публична позиция срещу нашествието на мигранти от Близкия изток и Африка в България и Европа.
Награди
Награда на „Унисон“ за артист на годината, 1993
Награда на публиката от фестивала „Сребърният Ерос“, 1997
Дискография
Самостоятелни албуми[редактиране | редактиране на кода]
Поглед нагоре (1997)
С група Медикус
Medicus, vol.I/91
Векът на любовта/93
Country Club Hits/94
Филмография
Мисия Лондон – Коце Паунов
Dungeon And Dragons: The Book of Vile Darkness – Бард в кръчмата
Каталии
