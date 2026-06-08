На 9 и 10 юни ще спират поетапно движението в тунел "Блатино" на АМ "Струма"

снимка: АПИ

На 9 и 10 юни ще се променя организацията на движение в тунел „Блатино“ на АМ „Струма“, събощават от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е подмяна на осветителни лампи.

По данни ан АПИ поетапно ще се затварят двете тръби на съоръжението за монтирането на нови осветители тела, с които ще се осигури по-добра видимост за шофьорите.

Утре - 9 юни /вторник/, от 9 ч. до 17 ч. ще се работи в тръбата в посока Благоевград, като преминаването в нея ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за София, а скоростта ще е ограничена до 50 км/ч.

На 10 юни /сряда/, между 9 ч. и 17 ч., ще се подменят осветителните тела в тръбата за София. Автомобилите ще се движението двупосочно в тръбата за Благоевград при ограничение на скоростта до 50 км/ч.

От АПИ посочват, че е необходимо шофьорите да бъдат внимателни, да следват стриктно пътната сигнализация и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Редактор "Екип на Петел",

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