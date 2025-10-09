На 9 октомври е роден Пенко Господинов

кадър: Нова тв

Пенко Стефанов Господинов е български театрален и киноактьор. Ръководител на клас по актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Роден е на 9 октомври 1970 г. в Стара Загора. Завършва строителен техникум в родния си град.

През 1995 завършва НАТФИЗ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Димитрина Гюрова и проф. Пламен Марков.

Господинов има над 70 роли в театъра, киното и телевизията. Играе в театрите в Пловдив, Варна, Плевен, Сливен, Ловеч, Театър 199, ТР „Сфумато“, Малък градски театър „Зад канала“ и други. От 2009 г. е преподавател по „Актьорско майсторство“ и „Основи на актьорството“ в НАТФИЗ.

Измежду театралните му участия са тези в „Полковникът птица“, „Една нощ навън“, „Чайка“, „Идиот“, „Януари“, „Крум“, „В полите на Витоша“, „Пиеса за бебето“ и други, както и „Пухеният“ на режисьора Явор Гърдев, за което получава номинация за наградата Аскеер за главна мъжка роля през 2005 г.[1] В Театър 199 участва в постановките: „Пиесата за бебето“, „Пухеният“, „Великият момент на Кьоних“ и „Времето е спряло“.

Снима се във филми и сериали, като ситкома „Морска сол“, поредицата „Забранена любов“ и сериала „Седем часа разлика“.

От 2009 г. преподава актьорско майсторство в НАТФИЗ. Доцент-доктор. От 2016 г е ръководител на клас. Негови студенти имат номинации и награди от национални и международни театрални фестивали.

От края на 2021 г е декан на факултет „Сценични изкуства“.

„Ромео и Жулиета“ по У. Шекспир, Театър НАТФИЗ, 2018, награда за женска роля на фестивала It Self, Варшава, 2019

„Дон Жуан“ по Ж. Б. Молиер, Театър НАТФИЗ, 2019

Филмография:

1995 – „Години на бяс“, Франция – България

2004 – 2005 "Морска сол“, Нова Тв, сериал, реж. М. Халваджиян, главна роля

2004 – „ Dreamcather “ (късометражен), реж. Д. Стойчева

“ (късометражен), реж. Д. Стойчева 2007 – „Нашите лични животи“, реж. Дени Коте, Канада

2007 – „Военен кореспондент“, реж. Костадин Бонев, БНТ, НФЦ – капитан Йовков

2007 – „План за отмъщение“, реж. К. Буров, НФЦ

2008 – „Road to the Seaside“ (късометражен), реж. Чавдар Чернев

2009 – „Новият“ (късометражен), реж. В. Бонев

2010 – „Пътуване“, анимация, късометражен, реж. Р. Нейкова

2010 – „Пътят към брега“ (късометражен) реж. Ч. Чернев

2011 – „Краят на въжето“, реж. Дочо Боджаков, НАТФИЗ

2011 – 2013 – „Седем часа разлика“, БТВ, сериал, реж. В.Бонев и К. Кирилов, главна роля

2013 – „Аз съм ти“, реж. Петър Попзлатев, НФЦ, БНТ

2013 – „Недадените“, БНТ, сериен филм, реж. В. Бонев и М. Балкански, главна роля

2014 – „ Birleşen Gönüller “, реж. Х. Кърач, Турция

“, реж. Х. Кърач, Турция 2015 – „Рим на Рейн“, RTL, Ню Бояна, тв поредица, реж. Кристиян Твенте

2016 – „Сага за Европа“, RTL, Ню Бояна, тв поредица

2017 – „8-те дни, които сътвориха Рим“, сериал на BBC, реж. Джим Грайер

2017 – „Далеч от брега“, пълнометражен, НФЦ, реж. К. Бонев, главна роля

2018 – „Smart Коледа“ – бащата

2024-„Гунди-Легенда за любовта“-агент на ДС

Телевизия и радиопиеси:

2004 – 2005 – „Морска сол“

2005 – „DJ“ от Георги Господинов, радиопиеса, БНР

2008 – 2009 – „Забранена любов“

2010 – „Стъклен дом“

2011 – 2012 – „Седем часа разлика“

2013 – „Недадените“

2014 – „Еднорози“ от М. Новков, радиопиеса, БНР

2021 – „Съни бийч“, bTV, еп. 2 сезон 2

2021 - „Белези”, bTV, сезон 1

2024 - „Тревожност”, БНТ

Роли в театъра:

Леонид от „Ретро“ на Ал. Галин – ДТ Плевен, реж. Д. Дешев, 1996 г.

от „Ретро“ на Ал. Галин – ДТ Плевен, реж. Д. Дешев, 1996 г. Циганин от „Суматоха“ на Й. Радичков – ДТ Плевен, реж. Д. Дешев, 1997 г.

от „Суматоха“ на Й. Радичков – ДТ Плевен, реж. Д. Дешев, 1997 г. Инспектор Калабрезе от „Случайната смърт на един анархист“ на Дарио Фо, ДТ Плевен, реж. В. Бояджиев, 1997 г.

от „Случайната смърт на един анархист“ на Дарио Фо, ДТ Плевен, реж. В. Бояджиев, 1997 г. Докторът от „Полковника птица“ на Хр. Бойчев, ДТ Плевен, реж. Пл. Панев, 1998 г.

от „Полковника птица“ на Хр. Бойчев, ДТ Плевен, реж. Пл. Панев, 1998 г. Калимако от „Мандрагора“ на Н. Макиавели, ДТ Плевен, реж. Б. Богданов, 1998 г.

от „Мандрагора“ на Н. Макиавели, ДТ Плевен, реж. Б. Богданов, 1998 г. Еркюлен Барбен , Дух, Колега от „Уста пълна с птици“ на К. Чърчил, ДТ Плевен, реж. Б. Иванов, 1998 г.

, Дух, Колега от „Уста пълна с птици“ на К. Чърчил, ДТ Плевен, реж. Б. Иванов, 1998 г. Гастийон Рибо от „Дамата с камелиите“ от Ал. Дюма-син, ДТ Плевен, реж. Б. Харалампиева, 1998 г.

от „Дамата с камелиите“ от Ал. Дюма-син, ДТ Плевен, реж. Б. Харалампиева, 1998 г. Виктор от „Пансион за кучета“ на Юрий Дачев, ДТ Плевен, реж. Ю. Дачев, 1998 г.

от „Пансион за кучета“ на Юрий Дачев, ДТ Плевен, реж. Ю. Дачев, 1998 г. Момчето от „4. вертикално: любов“, по текстове на Иван Радоев, ДТ Плевен, реж. Б. Иванов, 1999 г.

от „4. вертикално: любов“, по текстове на Иван Радоев, ДТ Плевен, реж. Б. Иванов, 1999 г. Ромео, граф Парис от „Жулиета, Жулиета“ по У. Шекспир, НДТ „Сълза и смях“ и ДТ Добрич, реж. Пл. Марков, 1999 г.

от „Жулиета, Жулиета“ по У. Шекспир, НДТ „Сълза и смях“ и ДТ Добрич, реж. Пл. Марков, 1999 г. Княз Мишкин от „Идиот“ на Ф. Достоевски, ДТ Пловдив, реж. Пл. Панев, 2000 г.

от „Идиот“ на Ф. Достоевски, ДТ Пловдив, реж. Пл. Панев, 2000 г. Треплев от „Чайка“ на А. П. Чехов, ДТ Плевен, реж. Б.Иванов, 2000 г.

от „Чайка“ на А. П. Чехов, ДТ Плевен, реж. Б.Иванов, 2000 г. Албърт от „Една нощ навън“ на Х. Пинтър, ДТ Пловдив, реж. Пл. Марков

от „Една нощ навън“ на Х. Пинтър, ДТ Пловдив, реж. Пл. Марков Таласъма от „Селото на таласъмите“ на Д. Дешев, ДТ Плевен, реж. Пл. Панев, 2001 г.

от „Селото на таласъмите“ на Д. Дешев, ДТ Плевен, реж. Пл. Панев, 2001 г. Лопухов от „Какво да се прави“ на Чернишевски, ДТ Плевен, реж. Б. Иванов, 2001 г.

от „Какво да се прави“ на Чернишевски, ДТ Плевен, реж. Б. Иванов, 2001 г. Малкият принц от „Малкият принц е жив“ по А. дьо Сент Екзюпери, ДТ Плевен, реж. Я. Цанкова

от „Малкият принц е жив“ по А. дьо Сент Екзюпери, ДТ Плевен, реж. Я. Цанкова Джон – Ърнест Уърдинг от „Колко е важно да бъдеш сериозен“ на О. Уайлд, ДТ Плевен, реж. В. Бояджиев, 2002 г.

от „Колко е важно да бъдеш сериозен“ на О. Уайлд, ДТ Плевен, реж. В. Бояджиев, 2002 г. Леандър от „По неволя доктор“ на Ж. Б. Молиер, ДТ Плевен, реж. Д. Дешев, 2002 г.

от „По неволя доктор“ на Ж. Б. Молиер, ДТ Плевен, реж. Д. Дешев, 2002 г. Дмитрий от „Скакалци“ на Ст. Л. Костов, ДТ Ловеч, реж. Б. Харалампиева, 2002 г.

от „Скакалци“ на Ст. Л. Костов, ДТ Ловеч, реж. Б. Харалампиева, 2002 г. Фигаро от „Фигаро“ по П. Бомарше, ДТ Плевен, реж. Б. Харалампиева, 2002 г.

от „Фигаро“ по П. Бомарше, ДТ Плевен, реж. Б. Харалампиева, 2002 г. Жак-Ру от „Марад/Сад“ от П. Вайс, ДТ Варна, реж. Я. Гърдев, 2003 г.

от „Марад/Сад“ от П. Вайс, ДТ Варна, реж. Я. Гърдев, 2003 г. Брат от „Роберто Зуко“ от Б. М. Колтес, ДТ Варна, реж. Б. Иванов, 2003 г

от „Роберто Зуко“ от Б. М. Колтес, ДТ Варна, реж. Б. Иванов, 2003 г Лило от „Януари“ на Й. Радичков, ДТ Варна, реж. А. Урбан, 2003 г.

от „Януари“ на Й. Радичков, ДТ Варна, реж. А. Урбан, 2003 г. Катурян Катурян от „Пухеният“ на М. МакДона, ДТ Варна, реж., Я. Гърдев, 2004 г.

от „Пухеният“ на М. МакДона, ДТ Варна, реж., Я. Гърдев, 2004 г. Клоун от „Когато куклите не спят“ на Л. Милева, ДТ Варна, реж. Ст. Радев, 2004 г.

от „Когато куклите не спят“ на Л. Милева, ДТ Варна, реж. Ст. Радев, 2004 г. Треплев от „Чайка“ на А. П. Чехов, ДТ Варна, реж. М. Младенова, 2005 г.

от „Чайка“ на А. П. Чехов, ДТ Варна, реж. М. Младенова, 2005 г. Той от „Часът в който не знаехме нищо един за друг“, авторски спектакъл на Б. Иванов, ДТ Варна, 2005 г.

от „Часът в който не знаехме нищо един за друг“, авторски спектакъл на Б. Иванов, ДТ Варна, 2005 г. Китаец от „Зойкина квартира“ на М. Булгаков, ДТ Варна, реж. Д. Боева, 2006 г.

от „Зойкина квартира“ на М. Булгаков, ДТ Варна, реж. Д. Боева, 2006 г. Момче от „Пиесата за бебето“ на Е. Олби, Театър199, реж. Я. Гърдев, 2005 г.

от „Пиесата за бебето“ на Е. Олби, Театър199, реж. Я. Гърдев, 2005 г. Крум от „Крум“ на Х. Левин, ДТ Варна, реж. Я. Гърдев, 2006 г.

от „Крум“ на Х. Левин, ДТ Варна, реж. Я. Гърдев, 2006 г. Христифоров от „В полите на Витоша“ на П. К. Яворов, МГТ „Зад канала“, реж. Л. Абаджиева, 2007 г.

от „В полите на Витоша“ на П. К. Яворов, МГТ „Зад канала“, реж. Л. Абаджиева, 2007 г. Един от „Животно на трона“ по К. Голдони, МГТ „Зад канала“, реж. Ст. Москов, 2007 г.

от „Животно на трона“ по К. Голдони, МГТ „Зад канала“, реж. Ст. Москов, 2007 г. Карлес Буено от „Шведска защита“ на Ж. Галсеран, МГТ „Зад канала“, реж. Б. Харалампиева, 2008 г.

от „Шведска защита“ на Ж. Галсеран, МГТ „Зад канала“, реж. Б. Харалампиева, 2008 г. Ерик Ларсен от „Енигматични вариации“ на Е. Е. Шмид, ДТ Враца, реж Й. Славейков, 2008 г.

от „Енигматични вариации“ на Е. Е. Шмид, ДТ Враца, реж Й. Славейков, 2008 г. Мишел Уеле от „Божествата на касапите“ на Я. Реза, Модерен театър, реж. Пл. Марков, 2009 г.

от „Божествата на касапите“ на Я. Реза, Модерен театър, реж. Пл. Марков, 2009 г. Емилио от „Дона Перла“ на М. Рази, МГТ „Зад канала“, реж. Б. Харалампиева, 2009 г.

от „Дона Перла“ на М. Рази, МГТ „Зад канала“, реж. Б. Харалампиева, 2009 г. Мъжът, който се оказа там случайно от „Без контрол“ на Ф. Зонтаг, МГТ „Зад канала“, реж. М. Алексиев, 2010 г.

от „Без контрол“ на Ф. Зонтаг, МГТ „Зад канала“, реж. М. Алексиев, 2010 г. Наблюдаваният от „Апокалипсисът идва в шест вечерта“ на Г. Господинов, МГТ „Зад канала“, реж. М. Младенова, 2010 г.

от „Апокалипсисът идва в шест вечерта“ на Г. Господинов, МГТ „Зад канала“, реж. М. Младенова, 2010 г. Мартин от „Паякът“ на Й. Славейков и Д. Димитров, ТР „Сфумато“, реж. Й. Славейков и Д. Димитров, 2011 г.

от „Паякът“ на Й. Славейков и Д. Димитров, ТР „Сфумато“, реж. Й. Славейков и Д. Димитров, 2011 г. Капитан Бернардо от „Изобретателната влюбена“ на Л. де Вега, МГТ „Зад канала“, реж. Е. Панайотова, 2011 г.

от „Изобретателната влюбена“ на Л. де Вега, МГТ „Зад канала“, реж. Е. Панайотова, 2011 г. Хор от „Завръщане във Витенберг“ на Г. Тенев и Ив. Добчев, ТР „Сфумато“, реж. Ив. Добчев, 2012 г.

от „Завръщане във Витенберг“ на Г. Тенев и Ив. Добчев, ТР „Сфумато“, реж. Ив. Добчев, 2012 г. Д-р Астров от „Вуйчо Ваньо“ на А. П. Чехов, ДТ Варна, реж. Пл. Марков, 2012 г.

от „Вуйчо Ваньо“ на А. П. Чехов, ДТ Варна, реж. Пл. Марков, 2012 г. Хенри Лоу и Габриел Йорк от „Когато дъждът спря да вали“ на А. Бувел, МГТ „Зад канала“, реж. Зорница-София Попганчева, 2012 г.

и от „Когато дъждът спря да вали“ на А. Бувел, МГТ „Зад канала“, реж. Зорница-София Попганчева, 2012 г. Пастор от „Посещение на старата дама“ на Ф. Дюренмат, МГТ „Зад канала“, реж. Б. Харалампиева, 2013 г.

от „Посещение на старата дама“ на Ф. Дюренмат, МГТ „Зад канала“, реж. Б. Харалампиева, 2013 г. Чарлс от „Чиста къща“ на С. Рул, МГТ „Зад канала“, реж. Вл. Люцканов, 2014 г.

от „Чиста къща“ на С. Рул, МГТ „Зад канала“, реж. Вл. Люцканов, 2014 г. Г-н Кьоних от „Великият момент на Кьоних“, Театър 199, реж. В. Радева, 2015 г.

от „Великият момент на Кьоних“, Театър 199, реж. В. Радева, 2015 г. Емил Щайн от „Лив Щайн“ на Н. Харатишвили, МГТ „Зад канала“, реж. К. Шарков, 2015 г.

от „Лив Щайн“ на Н. Харатишвили, МГТ „Зад канала“, реж. К. Шарков, 2015 г. Джеймс от „Времето е спряло“ на Доналд Мъргулис, Театър 199, реж. Ивайло Христов, 2017

от „Времето е спряло“ на Доналд Мъргулис, Театър 199, реж. Ивайло Христов, 2017 Уилям, Доктор, Полковник от „Болница накрай света“ на Х. Бойчев, МГТ „Зад канала“, реж. Дино Мустафич, 2016

от „Болница накрай света“ на Х. Бойчев, МГТ „Зад канала“, реж. Дино Мустафич, 2016 Лорънс от „Пияните“ на И. Вирипаев, МГТ „Зад канала“, реж. Я. Гърдев, 2017

от „Пияните“ на И. Вирипаев, МГТ „Зад канала“, реж. Я. Гърдев, 2017 Жорди от „Законът на Архимед“ на Ж. Миро, МГТ „Зад канала“, реж. Ст. Петров, 2018

от „Законът на Архимед“ на Ж. Миро, МГТ „Зад канала“, реж. Ст. Петров, 2018 Яго от „Отело“ на У. Шекспир, ДТ „Ст. Бъчваров“, Варна, реж. Пл. Марков, 2019

от „Отело“ на У. Шекспир, ДТ „Ст. Бъчваров“, Варна, реж. Пл. Марков, 2019 Пол от „Празникът“ на Т. Винтербег, МГТ „Зад канала“, реж. Я. Гърдев

от „Празникът“ на Т. Винтербег, МГТ „Зад канала“, реж. Я. Гърдев Юхан от „Сцени от един семеен живот“ на И. Бергман, МГТ „Зад канала“, реж. Кр. Шарков

от „Сцени от един семеен живот“ на И. Бергман, МГТ „Зад канала“, реж. Кр. Шарков Теди от „Завръщане у дома“ на Х. Пинтер, МГТ „Зад канала“, реж. Я. Гърдев

