На 9 януари рожден ден има Бойко Василев

Бойко Василев Петров е популярен български журналист, телевизионен водещ и изпълнителен продуцент на предаването „Панорама“ на Българската национална телевизия (БНТ).

Роден е на 9 януари 1970 г. в Перник. През 1989 г. завършва 91 немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ в София със златен медал и печели първо място на Националната олимпиада по литература. Същата година е приет в специалността „журналистика“ на СУ Св. Климент Охридски; дипломира се през 1994 г. с пълно отличие. Редовната си военна служба отслужва през 1994 – 1995 като школник в Националната школа за запасни офицери в Плевен. През 2001 г. защитава дисертация на тема „Утопии и антиутопии на новите медии“, за която Висшата атестационна комисия му присъжда титлата „доктор“. Посещава редица курсове за подготовка – за германска култура в Хайделберг (1993), за телевизионна журналистика в Кардиф (1993), журналистическото училище „Хенри Нанен“ в Хамбург (1997).

Още като студент Бойко Василев сътрудничи на различни медии, в които излизат негови публикации: вестниците „Поглед“ и „1000 дни“, програма „Христо Ботев“ на БНР и Втора програма на БНТ (предаването за наука „Еврика“). Води четири издания на забавното предаване „Формула 5“. Става част от екипа на студентска програма „Ку-Ку“, където е автор на „нубийския епизод“. От 1992 г. нататък става репортер в централната емисия „По света и у нас“, където отразява теми, свързани с вътрешната политика и правосъдието.

През 1993 г. Бойко Василев е назначен за репортер в седмичното обзорно предаване „Панорама“ и се профилира като експерт по балканската тематика. Отразява за БНТ актуалните събития в Сърбия, Хърватия и Република Македония, войната в Босна и Херцеговина (1994 и 1995), конфликтът в Косово (1998), ударите на НАТО в Белград (1999), протестите срещу Слободан Милошевич (2000). В рамките на предаването води своя авторска коментарна рубрика по международни въпроси. Едновременно с това води няколко издания на „Панорама“, замествайки титулярния тогава водещ Иван Гарелов.

През септември 2000 г. Бойко Василев става основен водещ и продуцент на „Панорама“, като по различно време изпълнява длъжностите „главен редактор Актуални предавания“, „главен продуцент Актуални програми“ и „директор на дирекция „Информация“. Успоредно с основната си работа, снима репортажи и документални филми – и от 2010 г. до 2016 г. продуцира документалната поредица по международна тема „Светът на живо“. Отразява войните в Сирия (2012) и Ирак (2015), а през юни 2001 г. организира специално издание на „Панорама“ от Скопие, във връзка с конфликта в Македония.

Бойко Василев е вицепрезидент на Фондация „Св. св. Кирил и Методий“ и член на Борда на Института за регионални и международни изследвания.

Владее английски, руски, немски, испански, босненски/сръбски/хърватски, полски и ползва френски.

