На 9 юли 1877 г. е проведен първият тенис турнир "Уимбълдън", на който победител става Спенсър Гор

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Първият тенис турнир „Уимбълдън“ започва на 9 юли 1877 г. в Лондон, Великобритания. Англичанинът Спенсър Гор печели историческото първо издание, побеждавайки Уилям Маршал на финала с 6–1, 6–2, 6–4.

В този първи турнир участват 22 мъже. Всички те са аматьори, които плащат такса от една гинея, за да играят. Това е първото официално състезание по тревен тенис. Жени не са допускани.

Първоначално турнирът е организиран от "All England Croquet and Lawn Tennis Club" основно за събиране на средства за ремонт на счупен валяк за заравняване на тревата за крокет.

За победата си Спенсър Гор печели парична награда от 12 гинеи и красива сребърна купа (Сребърната купа на "The Field"). Той първи използва тактиката да излиза на мрежата (воле), което изненадва съперниците му. Неговият силен сервис и дълъг обсег на мрежата съсипват базовата игра на Маршал на финала. По това време волетата са се смятали за „некавалерски“, тъй като не са оставяли шанс на противника да реагира от дъното на корта.

Въпреки победата си, Спенсър Гор по-късно споделя, че „тенисът на трева никога няма да стане сред водещите игри в страната“.

Още от по-важните събития през годините, случили се на днешния 9 юли:

1357 г. – Императорът на Свещената Римска империя Карл IV поставя основния камък на Карловия мост в Прага.

1762 г. – Екатерина Велика става императрица на Русия след преврат срещу съпруга си Петър III

1810 г. – Наполеон Бонапарт анексира Кралство Холандия, като част от Първата френска империя.

1816 г. – Аржентина провъзгласява независимост от Испания.

1831 г. – Петър Берон защитава докторска дисертация по медицина в Лудвиг Максимилиан университет в Мюнхен.

1877 г. – Проведен е първият тенис турнир „Уимбълдън“, на който победител става англичанинът Спенсър Гор.

1900 г. – Кралицата на Великобритания Виктория дава височайша благословия за републикански тип на управление в Австралия.

1902 г. – Немски учени изолират барбитуратната киселина, основа на барбитуратите.

1922 г. – Джони Вайсмюлер става първият човек, преплувал 100 м под една минута.

1943 г. – Втората световна война: Започва Съюзническото настъпление в Сицилия, при което Съюзниците извършват десант на остров Сицилия, последван от шестседмична сухопътна война.

1950 г. – Студена война: 11 световноизвестни учени приемат манифеста Ръсел-Айнщайн, след който се създава международната организация Пъгуошки конференции за наука и световни проблеми.

1957 г. – Открит е 102-рият елемент от таблицата на Менделеев, наречен нобелий.

1961 г. – Гърция става асоцииран член на Европейската икономическа общност (ЕИО).

1971 г. – След учредяване на Държавния съвет на Народна република България и избор на Тодор Живков за негов председател, се съставя ново Правителство на България начело със Станко Тодоров.

1982 г. – Самолетът при полет 759 на „Пан Ам“ се разбива в Кенър, Луизиана и убива всички 145 души на борда и 8 други на земята.

1991 г. – Република Южна Африка е включена в Олимпийските игри след 30-годишна забрана за участие.

2002 г. – В Южна Африка се създава Африканския съюз с първи председател Табо Мбеки.

2006 г. – При кацане на пистата в град Иркутск в Русия, самолетът, който изпълнява полет 778 на „S7 Еърлайнс“ по линията Москва – Иркутск се разбива. Загиват 125 и оцеляват 78 пътници. Между загиналите има много деца и членове на екипажа. Причината за катастрофата в официалния доклад от разследването са грешните действия на пилотите.

2006 г. – Завършва Световното първенство по футбол 2006, проведено в Германия. Във финалния мач, световен шампион става Италия, побеждавайки Франция след изпълнение на дузпи.

2011 г. – Официално е създадена новата държава Южен Судан, която получава своята независимост от Судан.

Редактор "Екип на Петел",

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