На 9 юни рожден ден празнува Елвира Георгиева

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Елвира Георгиева е родена на 9 юни 1962 г. в Смолян, но израства в Казанлък. Родена е в семейството на потомствени лютиери (майстори на цигулки). Свири от малка и завършва със специалност „цигулка“ музикалното училище в Стара Загора.

Пеенето я привлича по-силно и започва кариерата си с ангажименти към бюро „Естрада“. Постъпва във вокална група „Сребърни звезди“ към Ансамбъла на Българската армия чрез конкурс през 1984 г. Решаващ момент в нейния живот се оказва срещата и с композитора Владимир Наумов, за когото по-късно се омъжва и който създава повечето от песните ѝ, включително и първата ѝ записана песен в БНР – „Усещаш ли“, 1985 г. Представените от нея песни на Владимир Наумов „Зимно море“ и „Копнеж“ печелят трети награди на „Бургас и морето“ – 1988 г. и „Златният Орфей“ – 1997 г. Последната си песен „Нежност“ (м. Красимир Гюлмезов) Елвира записва през 2004 г. и ѝ заснема видеоклип, който е сред най-често излъчваните поп клипове по телевизия „Планета“. До 2005 г. са издадени една малка, две дългосвирещи плочи и пет албума на аудио касети, от които първият е „The best“. Следващите ѝ четири албума „Завръщане“, „Няма да ти дам“, „Борчо, борчо“ и „На кафе“ са издадени и на компактдискове.

Едни от най-популярните песни в нейно изпълнение са „Мечта за всички“ /Коминочистачът/ – м. Владимир Наумов, т. Волен Николаев и „Няма пътища назад“ – м. Димитър Пенев, т. Тодор Анастасов. Има и дуетна песен с Васил Найденов – „Може би ще дойда“.

Нейният репертоар е ориентиран предимно към почитателите на шлагера. Певицата успешно експериментира и в стил „попфолк“ с песни и видеоклипове с леко еротична визия, която се провокира и оправдава от превъзходния имидж на Елвира. С характерния си леко дрезгав тембър, който подсилва драматичния оттенък при изпълнение на балади, тя е една от малкото певици, които успяват да се наложат в края на 80-те с български репертоар.

След като се развежда с композитора Владимир Наумов и се омъжва за пластичния хирург д-р Николай Георгиев, Елвира Георгиева замразява певческата си кариера. След раздялата ѝ с Владимир Наумов продължава да поддържа приятелски отношения с него, а той и д-р Георгиев са приятели и до днес.

Освен с музика, Елвира се занимава и с духовно усъвършенстване, медитация и самоанализ.

Редактор "Екип на Петел",

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