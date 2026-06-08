На 9 юни затварят за обработка срещу вредители СК "Виница" във Варна

кадър: Гугъл мапс

Във връзка с извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на 09.06.2026г. (вторник) от 10:00 часа до края на работното време ще бъде преустановена работата на Спортен комплекс „Виница“, информират от ОП „Спорт- Варна“. От сряда, 10 юни, всички съоръженията на територията на комплекса ще бъдат отворени за посетители.

Спортният комплекс се състои от открито игрище за мини футбол, баскетбол, фитнес на открито и детска площадка. СК „Виница“ е с работно време 08:00-21:00 ч. Футболният терен се ползва безплатно в дните от понеделник до петък от 08:00 до 18:00 ч.

Редактор "Екип на Петел",

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