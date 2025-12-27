На "Боровец" днес откриват зимния сезон

снимка: Булфото

Курортен комплекс „Боровец” открива днес зимния сезон с целодневна програма и дава началото на честванията по случай 130 години от създаването си, съобщават организаторите от концесионера „Бороспорт“ и Община Самоков.

През целия ден лифт картите за деца ще бъдат на символичната цена от 1 лев, а лифт картите за дневно и нощно каране за всички останали възрасти ще са на половин цена, предава БТА. Ски и сноуборд училище „Бороспорт“ ще осигури безплатно групови уроци за 130 начинаещи деца, включително безплатна екипировка от гардероба на „Бороспорт“ в хотел „Рила“ за всички, които са заявили предварително.

От сутринта гостите ще могат да наблюдават демонстрации на Планинската спасителна служба, да се запознаят със спасителните кучета, както и да посетят снежното иглу и образователната зона. За децата ще има също така работилнички с местни занаятчии и художници.

