На "Чаталджа" във Варна: Ако имаш нужда от палто - вземи едно

Кадър Забелязано във Варна, М. Тодорова

Чудесна инициатива във Варна.

"Забелязано вчера, 22.01.26г. на кръстовището на бул.Чаталджа и бул. 8-ми Приморски полк.", съобщи гражданка.

Вижда се щендер със закачени якета и палта:

"Имаш нужда от палто - вземи едно. Искаш да помогнеш - остави едно", пише на табелата.

Ето част от коментарите:

Много хора ще злоупотребят с тази идея и за наистина нуждаещите се, няма да остане нищо.

Имам ботуши 39 размер цвят мока,

без ток. Варна.

Подарявам. Нови.

Прекрасна идея!Дано успеем да помогнем на наистина нуждаещи се.

Хубава инициатива, НО ..! Дали обществото ни е дорасло за такава ?! Истински нуждаещите се едва ли имат възможност да ползват социалните мрежи и да знаят , че еди къде си има такава закачалка? "Братята" обаче веднага ще се възползват по няколко пъти . Вземат, носят докато му се промени вида от мизерия, хвърлят го и отиват( ревват ) за друго !

Отдавна не се бях усмихвала така спонтанно и приятно на нещо

Честно да ви кажа всеки ден минавам от там и четвъртък мисля беше сложих и аз едно (даже го виждам на снимката)...

Засега не забелязвам да се злоупотребява и се надявам и занапред да е така.

Миналата седмица палтата бяха в коридора на детската библиотека. Може би там е най-добре да седят, за да има надзор и да са на сухо.

