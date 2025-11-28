На Черен петък: Няма как суичър за 280 лева в целия свят, в България да струва 80

Кадър Нова тв

Кулминация на пазаруването с отстъпки заради черния петък се очаква утре. Освен добра възможност за изгодни покупки обаче, дните с намаления са и възможност за недобросъвестните търговци.



От Комисията за защита на потребителите (КЗП) съветват да проверяваме внимателно цените и информацията за стоките, а при нарушения - да подаваме сигнал към тях.

“Потребителите по време на черния петък трябва да са много бдителни, докато правят своя избор, да сравняват продуктите и да имат представа каква е била предишната цена, каква е сегашната”, сподели председателят на КЗП Александър Колячев.



Ще ви върне ли банката парите при фишинг: Вашите права и задължения

“Сред най-честите нарушения са необявяване на старата цена, фалшиво написани намаления, засечени са и много фалшиви сайтове. При онлайн пазаруването потребителите трябва да са особено внимателни от кой сайт купуват неща, дали имат всички индикации на доверен партньор, на който могат да се доверят. Проверките не са спирали, но са особено интензивни и ще продължат до края на месеца”, каза Колячев.

Измами се случват, но ако сме подготвени за тях, ще се предпазим по-ефективно. Това каза в “Обедния информационен блок” на NOVA NEWS киберекспертът Христиан Даскалов.



“Трябва да се уверите, че браузърът ви е актуализиран до най-новата версия. Уверете се, че имате антивирусна програма, която е инсталирана, както и екстеншъни към браузърите, които също са с доставчик на антивирусен софтуер”, обясни той.



По думите му това е първата линия на защита, която можем да подготвим срещу атакуващите отсреща.



“Ако имаме активна антивирусна програма, в момента, в който се опитаме да достъпим зловреден сайт, бидейки подведени, тогава тя ще ни спре”, обясни Даскалов.

“Това е нашата превенция, за да не отидем нататък по пътя на бедствието и да не се окаже, че вкарваме данни от дебитната си карта или електронното си банкиране там, където не трябва”, коментира експертът.



Даскалов сподели, че е водил обучение по киберсигурност на хора над 60 години и му е направило впечатление, че те си спазват народната мъдрост, че нищо много хубаво не е на хубаво.



“Наскоро получихме сигнал за човек, който уж си купил марков суичър, но се оказва, че на него просто му е сложена щампа, а стоката е дошла от Габрово”, каза той.

“Ако направите справка, от истинския производител този суичър струва 140 долара. А човекът го е купил за 80 лева. Няма как нещо, което струва 280 лева в целия свят, в България да е само 80”, смята Даскалов.



По думите му обикновено дори добрите промоции на единични стоки, които са поизостанали, могат да стигнат 40%, но няма да стигнат 100% или 200%.

“Ние можем да защитим като общество хората, които не са кибер грамотни. Има нова инициатива на ЕС DNS4U. Чрез нея когато наберем името на сайта, преди да го достъпим, може да се направи справка и всички съмнителни адреси да бъдат блокирани. Всяка една институция може да я използва”, сподели той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!