На Деня на бащата: Малки и големи влизат свободно в парк-музей "Владислав Варненчик"

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Днес, 13 юни, Парк-музей „Владислав Варненчик“ ще бъде домакин на традиционния Ден на бащата – събитие, което всяка година събира семейства за ден, изпълнен с игри, приключения и забавления. Програмата ще се проведе от 10:00 до 17:30 часа при вход свободен.



В празничния ден пространството на музея ще се превърне в зона за активности на открито, където деца и родители ще могат да участват заедно в разнообразни предизвикателства, спортни демонстрации и творчески занимания, пише Moreto.net.



Сред атракциите са рицарска куест мисия, логически игри и приключенски активности сред природата. Малките посетители ще имат възможност да се превъплътят в ролята на огнеборци и да разгледат отблизо пожарен автомобил.



Любителите на бойните изкуства ще могат да се запознаят с философията и техниките на айкидото, а сръчните деца и техните родители ще работят рамо до рамо с професионално оборудване. В програмата са включени още демонстрации по роботика и програмиране, творчески работилници, моделиране с глина, приказки и образователни занимания, насочени към развитието на въображението и любознателността на децата.



Организаторите обещават още игри, изненади и подаръци за посетителите през целия ден.



В реализирането на инициативата се включват Скаутски клуб „Владислав Варненчик“, Зелени градски лагери „Млад турист“ към ТД „Родни балкани“, Клуб по айкидо „Шисейкан“, Школа по пожароприложен спорт „Огнеборец“ към ЦПЛР – Общински детски комплекс – Варна, Alliance Française, CodeCraft Academy, магазини „Баш Майстора“, Makita, Образователен център „Маги Ленд“, издателство и книжарница Pibooks, Арт клуб „Титания“, Party zone „Max“ и Devin.



Организаторите канят всички варненци и гости на града да се включат в празника и да споделят един незабравим ден със своите деца сред историята и природата на Парк-музей „Владислав Варненчик“.

Редактор "Екип на Петел",

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