На Еньовден честваме лечебната сила на растенията

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На 24 юни отбелязваме Еньовден – празникът на лечебните билки. Иван Бильобер, Яневден, Иванден – различни са имената на празника в страната и всички те са свързани с многовековни традиции и честване на лечебната сила на природата.

Българската флора съдържа над 4300 вида висши растения, от които около 770 вида са лечебни, а от тях над 270 вида са билки, които се използват за получаване на хранителни, фармацевтични, парфюмерийни и козметични продукти, посочват от Министерство на околната среда и водите.

С цел опазване на това богатство от 2000 г. България е единствената страна в Европейския съюз, която има отделен Закон за лечебните растения (ЗЛР). Законът има за цел да гарантира тяхното устойчиво използване и опазване на естествените находища за бъдещите поколения. Част от видовете са поставени под специален режим на опазване и ползване и законът определя институциите, които следят за устойчивото ползване на лечебни растения. Това са регионалните органи на министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните. Те регистрират и контролират пунктовете за изкупуване и заготовка на билки. Издават и позволителни, с които се събират билки за стопански цели.

В началото на всяка година министърът на околната среда и водите издава заповед, в която определя 24 вида лечебни растения, които е забранено да се събират със стопанска цел. За други 12 са определени допустими количества. Това са мурсалски чай, червен божур, елшовиден зърнастец, лечебна иглика, катраника, лазаркиня, лудо биле, лечебен ранилист, безстъблена решетка, лютива тлъстига, кисел трън и шапиче.

Особено внимание трябва да се обръща на лечебните растения под специален режим на опазване Има 61 защитени вида лечебни растения по Закона за биологичното разнообразие, които са застрашени, с малки популации и е забранено да се събират. Това означава, че са забранени за бране, изкореняване и продажба, тъй като това води до загуба на естествените им местообитания.

Традицията на Еньовден повелява още преди изгрев хората да събират билки от поляни, ливади и планински склонове. МОСВ призовава гражданите към отговорно събиране на билки. По-голямата част от билките, които се събират, изкупуват, търгуват и преработват у нас, се добиват от дивата природа. Ресурсът в дивата природа обаче не е неизчерпаем и затова трябва да го използваме много внимателно – да пазим лечебните растения и да култивираме тези, които е възможно. При събирането на билки не трябва да се изкореняват растенията, когато това не е необходимо. За да се запази естественият баланс, също така е важно част от популациите да останат непокътнати и да осигуряват естествено възобновяване. Препоръчително е да се събират само добре познати видове. Интересен факт e, че лудото биле (беладоната) е едно от най-ценните лечебни растения в България, но същевременно е и силно отровно, поради което събирането и използването му изискват специални познания и строг контрол.

Експертите по биоразнообразие напомнят, че при опазването на естествените находища важна роля имат хората, които живеят в регионите близо до тях. Специалистите призовават местните жители да сигнализират контролните органи и местната власт за нелегално изкупуване, сеч или унищожение.

Повече информация за лечебните растения може да намерите тук: https://www.moew.government.bg/bg/priroda/biologichno-raznoobrazie/lechebni-rasteniya/

Редактор "Екип на Петел",

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