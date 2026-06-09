На ГКПП „Капитан Андреево“: Задържаха шестима незаконни мигранти, укрити в тайник на автобус

Снимки: МВР

Гранични полицаи задържаха на ГКПП „Капитан Андреево“ шестима незаконни мигранти, укрити в тайник на автобус, съобщават от МВР.

На 7 юни вечерта е пристигнал за влизане в България автобус, управляван от 53-годишен турски гражданин.

По метода „анализ на риска“ граничните полицаи отклонили превозното средство за детайлна проверка, при която с митнически служители установили тайник на мястото на резервоара.

В него са открити шестима мъже без документи за самоличност, по техни данни от Ирак.

Водачът и незаконните мигранти са задържани в ГПУ-Свиленград, работата по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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