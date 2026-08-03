На ГКПП "Къркларели Дерекьой-Малко Търново" допускат леки търговски автомобили от днес

снимка: Фейсбук, МВР

От днес на граничния контролно-пропускателен пункт "Къркларели Дерекьой-Малко Търново" между България и Турция ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до три и половина тона в двете посоки. Това се посочва в съобщение на турското Министерство на търговията, за което информира турската новинарска агенция "Анка".

Това е било договорено на двустранни разговори между отговорни представители на турското министерство на търговията и на българската Агенция "Митници", състояли се на граничния пункт "Капитан Андреево-Капъкуле" през месец юли тази година; търговските стоки, превозвани с тези превозни средства, ще подлежат на митнически процедури, се отбелязва в писмено съобщение на турската страна, предава БНР.

Предвижда се преминаването седмично на по 500 броя леки търговски автомобили в едната и 500 в другата посока или максимум 3000 автомобила на седмица.

Очаква се, че по този начин ще бъде облекчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през граничния пункт "Капъкуле-Капитан Андреево" и "Хамзабейли-Лесово".

Преди това на "Къркларели Дерекьой-Малко Търново" не се допускаше преминаването на товарни автомобили.

Редактор "Екип на Петел",

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