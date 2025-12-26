На Хаваите забраняват храненето на улични котки

Снимка: Пиксабей

Нов закон на Хаваите, който ще влезе в сила в началото на новата година, забранява храненето на диви животни, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Това е опит да се защитят местните видове, като например застрашената от изчезване гъска, наречена нене. Но мярката не се приема добре от много любители на котки, включително и от шофьора на боклукчийски камион, Лиз Суан, която храни диви котки от 33 години.

„Не смятам, че котките трябва да бъдат изтребени за сметка на нене“, каза Суан. „И двете са живи същества.“

Не е ясно колко диви котки – изоставени домашни любимци и техните потомци – живеят на най-големия от Хавайските острови. Оценките варират в рамките на десетки хиляди, с гъсти колонии, поддържани от хората. Противниците на забраната казват, че тя ще попречи на усилията им да ограничат популацията чрез улавяне и кастриране на животните – и че гладните котки ще трябва да ловуват за храна.

Около 200 котки живеят в център за рециклиране на отпадъци, недалеч от оживения туристически район Кона. Суан идва всеки следобед с вода и суха храна. Въпреки че живеят сред боклуци, котките там изглеждат здрави, като повечето от тях са кастрирани.

Биолозите казват, че котките заплашват местните видове пряко – като ги убиват – и непряко. Храната, оставена за котките, може да привлече местни животни, което ги доближава опасно до хората и автомобилния трафик. Котешките изпражнения могат също да разпространяват паразит, който причинява токсоплазмоза, болест, която убива застрашения хавайски тюлен монах и някои местни птици.

Дивите котки са проблем на много места, но чувствителната екосистема на Хаваите е пълна с видове, които са особено уязвими, твърдят местните власти. Те припомнят, че котките са донесени на Хаваите от европейците през XVIII век и нарушават екоравновесието.

Храненето на улични котки след 1 януари 2026 г. ще се наказва с глоби до 50 долара за първо нарушение и до 500 долара за последващи нарушения.

Новата забрана разделя хората на два лагера, като привържениците на котките са готови да ги хранят тайно, пише Асошиейтед прес.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!