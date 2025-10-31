На Хелоуин Цънцарова лъсна с мустаци

Кадър БТВ

Истински сеир – така може да се опише началото на петъчните сутрешни блокове на две от националните телевизии. В БТВ решиха по доста атрактивен начин да събудят зрителите на днешния Хелоуин.

Водещата на bTV Мария Цънцарова се появи на екран с… мустаци. И не, това не бе поради това, че скоро не е посещавала козметик и се е занемарила, а заради празника.

Цънцарова имаше изрисувани мустачки на бузите и така реши да се „маскира“ за Хелоуин. Тя води в този вид за кратко и малко след 7 часа призна, че отива в гримьорната, за да помоли гримьорите да й махнат мускаците.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!