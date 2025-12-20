На Игнажден почина Цветан Атанасов

Кадър Фб

Стана ясно, че е починал Цветан Атанасов. Новината съобщиха във Фейсбук от „Ретро Музей“, цитира Нова Варна. Ето какво се казва в тъжната публикация:

“ Скъпи приятели, с дълбока скръб в сърцата си Ви съобщаваме, че днес на 20.12.2025 на Игнажден, Господ прибра при себе си нашия обичан и любим създател Cvetan Atanasov . Той беше пример за труд, честност и човечност. Остави след себе си не само спомени, а дело, което има смисъл и стойност. Загубата е огромна и думите трудно могат да опишат празнотата, която оставя след себе си, но ние с труд и любов ще продължим пътят, който той начерта.

Той ще живее в сърцата ни, в делата ни и във всичко, което ще продължим да правим в негова памет.

Поклон пред светлата му памет. “

