На Илинден морето "се обръща" и става опасно, спасители призовават за повишено внимание всеки ден

кадър: Петел

На Илинден народното поверие гласи, че морето „се обръща“ и става по-опасно за къпане. Макар специалистите да определят това като мит, те предупреждават, че риск във водата съществува всеки ден и безопасността зависи най-вече от спазването на правилата и указанията на спасителите.

Според данни на Българската асоциация за водна безопасност България е сред страните с по-висок брой удавяния от средния за Европейския съюз, предаде бТВ.

Най-рисковите групи са шест:

деца под 14 години, оставени без надзор;

мъже между 25 и 45 години, употребили на алкохол;

туристи, които не познават особеностите на местните водоеми; хора, които не могат да плуват;

мигранти, прекосяващи реки и морски участъци;

рибари и хора, работещи край водни обекти.

По данни на МВР през миналата година в България са регистрирани 89 случая на удавяне. От началото на тази година жертвите са 14 – с два по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

На плажа в Созопол днес условията за плажуване са отлични – зелен флаг и температура на морската вода от 26°.

Ръководителят на спасителните служби в Слънчев бряг и Созопол Иван Георгиев обясни, че през последните години климатичните промени са променили традиционните представи за това кога морето става опасно.

„Морето се променя всеки ден в зависимост от климатичните условия. Това с един ден има повече митове и легенди. Всеки ден трябва да сме достатъчно бдителни“, подчерта той.

По думите му т.нар. „мъртво вълнение“ най-често се появява след продължителни бури, когато се образуват обратни течения. Ако човек попадне в подобно течение, най-важното е да запази спокойствие и да подаде сигнал към спасителите, без да изпада в паника.

Спасителите обръщат внимание и на друг сериозен риск това лято – високите температури. Според Иван Георгиев през последните седмици зачестяват случаите на хора, пострадали от топлинен удар.

Основните препоръки са туристите да приемат достатъчно вода, да избягват най-горещите часове на деня, особено възрастните хора, както и да търсят сянка при първи признаци на неразположение. След обилно хранене е добре да се изчака поне един-два часа преди влизане в морето.

Според спасителите броят на удавянията по българското Черноморие постепенно намалява, като положителен ефект оказва добрата организация на спасителната дейност.

В същото време повече фатални инциденти се случват във вътрешните водоеми, а по морето най-често жертви дават неохраняемите плажове, където къпането е на собствен риск.

Заради недостига на кадри и тази година по Южното Черноморие работят и чуждестранни спасители. В Созопол вече пета поредна година екипите се подпомагат от спасители от Полша, които се включват активно през най-натоварените месеци – юли и август.

Редактор "Екип на Петел",

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