На "Капитан Андреево" движението отново е натоварено тази сутрин

снимка: МВР

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ за товарни автомобили на изход, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР.

На всички гранични пунктове с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален. Нормално се осъществява и преминаването през граничните преходи с Румъния и Гърция.

От „Гранична полиция“ напомнят, че на пътя по дестинацията Рудозем-Ксанти от гръцка страна се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, предаде БТА.

