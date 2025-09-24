На "Капитан Андреево" задържаха контрабандни цигари за над 820 хиляди лева

снимка: Агенция "Митници"

Близо 2 200 000 къса контрабандни цигари откриха митническите служители на Митнически пункт "Капитан Андреево" при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

Случаят е от 21 септември, когато в 02:36 часа на пункта пристигал товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представил документи за превозваната стока – дренажен клей за растения, от Казахстан през Турция за България.

Превозното средство е било селектирано за щателна митническа проверка. При последвалия физически контрол, в средната част, в 72 от превозваните хартиени чували с декларирана стока се установява, че са укрити кутии с цигари. Общото количество на откритите цигари е 2 199 440 къса (109 972) кутии, всички с чужд акцизен бандерол, на стойност 824 790 лева ( 421 708,43 евро).

Тютюневите изделия и товарния автомобил са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

