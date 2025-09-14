На Кръстовден: Кръст се появи в небето на български град
14.09.2025 / 20:14 0
Кадър Фб
Небето над Пловдив...
Прилича сякаш е изстреляна балистична ракета, но не — това е облак. Или пък следа от самолет, но формата му е определено невиждана от нас, предаде Метео Балканс.
Други пък видяха формата на кръст и то точно на Кръстовден.
Снимката е на Б. Богданова.
