На Кръстовден: Кръст се появи в небето на български град

Небето над Пловдив...

Прилича сякаш е изстреляна балистична ракета, но не — това е облак. Или пък следа от самолет, но формата му е определено невиждана от нас, предаде Метео Балканс.

Други пък видяха формата на кръст и то точно на Кръстовден.

Снимката е на Б. Богданова.

