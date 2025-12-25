На Рождество Христово си отиде кметицата Иванка Славова

Тъжна вест помрачи Рождество Христово за жителите на с. Ветрен, Община Силистра. В празничния ден почина Иванка Славова – кмет на селото и дългогодишен служител в кметството, отдала живота и професионалния си път в служба на хората и местната общност, предаде Кворум Силистра.

Иванка Славова бе добре позната и уважавана сред жителите на Ветрен със своята всеотдайност, отговорност и човечност. През годините тя работеше неуморно за развитието на селото и за решаването на ежедневните проблеми на своите съграждани, като винаги поставяше интересите на общността на първо място.

Освен като обществен деец, тя ще бъде запомнена и като активен участник в самодейния колектив на местното читалище, където с любов и отдаденост допринасяше за съхраняването на културните традиции и духа на селото.

Поклон пред светлата ѝ памет.

Съболезнования на семейството, близките и всички жители на с. Ветрен.

