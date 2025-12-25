Снимка: АПИ, архив

На Шипченски проход и Прохода на Републиката вали сняг. Пътната настилка е заснежена и обработена. Това съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОУП) в Стара Загора.

Той добави, че на Прохода на Републиката вали по-интензивно, а температурата е минус два градуса. На другия старопланински проход е малко по-студено и температурата е минус три градуса.

И на двата прохода, които свързват северна с южна България в област Стара Загора, работят по две снегопочистващи машини.

Пътните настилки на двете магистрали „Тракия“ и „Марица“ в област Стара Загора са мокри, както и голяма част от пътните артерии в областта.

Няма въведени допълнителни ограничения за движение.

