На Съединението БДЖ вози пътници като колети в пощенски вагон
Кадър OFFNews
Празничният уикенд препълни влаковете на БДЖ и на пътници им се наложи да пътуват правостоящи поради липса на допълнителни вагони, съобщи читател на OFFNews.
Особено комично е положението с влака от София до Свиленград, където вагоните са без купета и правостоящите са заели пространствата между седалките.
И там обаче се препълни и няколко десетки пътници се принудиха да се оттеглят в пощенския вагон. Той, слава богу, се оказа без никакви пратки.
Пътниците се настаниха по стойките за колела, а туристи извадиха хамак и сгъваеми столчета.
