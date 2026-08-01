На Север от Варна: Дронове масово губят обхват и падат в морето

Пиксабей

В Северното Черноморие все повече собственици на дронове сигнализират за необясними смущения по време на полет. През последните седмици любители и професионалисти разказват, че губят връзка с апаратите си, а дроновете им внезапно спират да следват команди, като някои дори изчезват в неизвестна посока, съобщи Нова тв.

Между Каварна и Балчик се намира една от зоните, в които дроновете се държат необичайно. През последните седмици не един или два летателни апарата са били изгубени в този район, въпреки че са прелитали в разрешените зони. Според специалистите причината най-вероятно се крие в смущенията на GPS сигналите, които засягат едни от най-важните функции на дроновете.

За Александър Георгиев дроновете са повече от хоби. Вече пет години той управлява безпилотни летателни апарати и е обиколил почти цяла България в търсене на най-добрите кадри от въздуха.



Но дори опитът не е гаранция, че всичко ще мине по план. Александър често лети в района между Балчик и Каварна. Именно там за първи път забелязва необичайно поведение на машината си. Дронът изведнъж губи сигнал.

Сигналите за паднали дронове в морето вече са десетки. Оказва се обаче, че проблемът не е от скоро - още преди две години опитният оператор на дрон и фоторепортер Христо Русев е бил на косъм от сериозен инцидент със своя дрон, именно в този район.



„Машината загуби обхват и тръгна в тотално непозната посока с пълна скорост. Опитах се да го овладея, успях няколко пъти. В крайна сметка успяхме да го приземим безопасно”, разказва той.

В интернет пространството сред специалистите се обсъждат различни възможни причини за смущенията. Русев смята, че една от причините може би са военните действия в Черно море, които заглушават по някакъв начин дроновете.



А докато причините за проблемите се изясняват, Русев съветва – да избягваме да летим над морето и на повече от 20 метра височина. Александър Георгиев допълва, че винаги трябва да има визуален контакт с дрона, да лети над разрешени места.

Редактор "Екип на Петел",

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