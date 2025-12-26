На Стефановден: Безплатна пешеходна обиколка в центъра на Варна
Снимка: Petel.bg, архив
Безплатна пешеходна обиколка на български език в централната част на Варна ще се състои утре - 27 декември, по повод Стефановден.
Турът, който ще започне в 16 ч., ще представи значими архитектурни и исторически обекти в морската столица.
Разходката е подходяща за всички, които желаят да усетят зимната празнична атмосфера и да научат повече за културното наследство на града.
„Да споделим коледния дух и магията на зимна Варна заедно!“, призовават от общинската дирекция „Туризъм“.
