На "Уимбълдън": Григор води на Меншик с 2:1 сета

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Единственият българин в тенис елита Григор Димитров се изправя срещу Якуб Меншик във втори кръг на "Уимбълдън". Топ ракетата ни отрази 7 точки за пробив в първия сет (включително 3 сетбола) и го спечели драматично с тайбрек - 7:6 (5). Гришо спаси три сетбола и във втората част, но чехът се справи от четвъртия опит за 4:6. С пробив в най-подходящия момент българинът взе третия сет със 7:5 и поведе с 2:1.

След това обаче мачът бе прекъснат за кратко, тъй като организаторите решиха да активират покрива на корта, с което ядосаха Гришо.

ПЪРВИ СЕТ

Гришо само веднъж успя да влезе в разиграване от посрещане в първия гейм, но Меншик си спечели подаването без загубена точка - 0:1. Българинът започна с двойна грешка, но после пласира впечатляващо три поредни невърнати втори сервиси, за да изравни 1:1. Димитров спечели две разигравания след хубави бекхенди, но все пак чехът не допусна по-голяма интрига - 1:2.



Грешка от форхенд на Гришо в момент, когато не можеше да вкара първия си сервис, доведе до първата точка за пробив в мача. Тя беше отразена с поредния невърнат втори сервис - дюс. Още две неотразени подавания и топ тенисистът ни стигна до 2:2 след 14 минути игра.

Меншик не допускаше никакво отпускане и отново с гейм на нула дръпна с 2:3. Българинът отговори на предизвикателството подобаващо също без загубена точка за 3:3. Най-добрата ни ракета отново спечели две хубави точки на посрещане, но не можа да застраши подаването на съперника, който се измъкна с бомбени сервиси - 3:4.



Хубав минаващ удар на съперника и два пресилени форхенда на Гришо доведоха до сериозна беда - троен брейк-бол за чеха. Димитров ги отрази блестящо с два невърани втори сервиса и "отровен" слайс от бекхенд. Следващото разиграване беше най-атрактивното в мача и българинът го спечели с елегантно воле край мрежата, а после добави дежурния невърнат втори начален удар за 4:4.

Димитров стигна до дюс от изоставане 40-0, благодарение на три добри ретура и хубави бекхенди. Меншик обаче заби форхенд-уинър и ас за 4:5. Гришо имаше отново проблеми в следващото си подаване и изостана с 15-40, но и те бяха отразени с невърнат сервис и впечатляващ форхенд-уинър. Две поредни грешки от правата страна на ракетата обаче доведоха до нов брейк-бол за съперника, но Григор не спираше да се измъква. С невърнат сервис той си спечели гейма за 5:5 и вече беше неутрализирал цели 7 шанса за пробив.

С два поредни аса Меншик си гарантира тайбрек без загубена точка - 5:6. Гришо поведе убедително с 40-15, но допусна дюс в напрегнат момент, при което трябваше да извършва допълнителни усилия - два невърнати сервиса за тайбрек.



"Дългият гейм" започна злощастно за Димитров, който първи допусна мини-брейк в самото начало. Чак за 3-4 българинът пласира ас по правата, който преследващия през целия сет досега. Изненадващо Меншик загуби равновесие в следваща точка и допусна връщане на мини-пробива. Гришо изигра чудесно следващите си две подавания и се добра до сетбол, макар и да му предстоеше да бъде на ретур. Фантастична поредица от форхенди и бекхенди от основната линия на българина му издейства мини пробив и спечелване на сета по драматичен начин - 7:6 (5), пише Спортал.бг.

ВТОРИ СЕТ

Гришо започна позитивно с убедителен сервис-гейм, в който пласира всичките си първи начални удара - 1:0. Той влезе в дюс с фантастичен подсечен бекхенд, а после стигна и до първия си брейк-бол в мача, но Меншик го отрази с перфектен сервис по диагонала. В крайна сметка чехът се спаси, а после бе ред на Димитров да има затруднения с началния си удар, но с отразяване на поредните брейк-точки (две) поведе с 2:1.



Поставеният под номер 15 без трудности изравни набързо на 2:2 с бомбени сервиси. Гришо продължи тенденцията с лесно спечелен гейм за 3:2, а после по впечатляващ начин стигна до дюс от изоставане 40-0. Хубав ретур и "отровен" бекхенд-слайс му осигури шанс за пробив, но Меншик се справи с невърнат сервис. По същия начин чехът неутрализира и втория брейк-бол, след което се спаси - 3:3 след цели 29 минути игра.

Димитров пак трябваше да защитава точка за пробив при 4:4, но този път не се справи и изостана с 4:5 в решителен момент от втория сет. Меншик сервираше перфектно и поведе с 40-0, но Григор отрази по великолепен начин с разнообразна игра цели три сетбола. При четвъртия вече чехът се възползва и изравни сетовете - 4:6.

ТРЕТИ СЕТ

Гришо спечели отркиващия си сервис-гейм на 30, а после се добра до 30-30 след двойна грешка на Меншик. Хубав ретур и подсечен бекхенд осигури дюс на българина, но отново качествени сервиси избавиха чеха от неприятности - 1:1. Към този момент броят на асовете беше 21-5 за Меншик.



Григор направи феноменално воле край мрежата, когато топката беше свалена в краката му, докато тичаше напред. Това му помогна за самочувствието и той убедително дръпна с 2:1 в резултата точно когато мачът "удари" 120-ата си минута.

Меншик продължаваше да сервира над 70% първи сервис и това му помагаше неминуемо вече толкова време - 2:2. Три бекхенд-уинъра на Гришо и вкарани първи сервиси поддържаха доброто му настроение в сета - 3:2. Чехът обаче практически без игра и само с невероятните си начални удари изравни набързо на 3:3.

Димитров пропусна смач на мрежата при чудесно конструктирана точка и трябваше да изостане с 0-30, но с форхенд-уинър и невърнат сервис стигна до 30-30. Сгрешен прав удар обаче застави българина да защитава брейк-бол, но съперникът му направи неточност - дюс. Изумително бекхенд-воле и пресилен форхенд на противника означаваха 4:3.

Ново фамозно бекхенд-воле на Димитров и пропуск на противника доведоха до 0-30, а сгрешен форхенд по обратния диагонал на Меншик осигури два брейк-бола за българина. Сервис-воле и ас отново избавиха световния номер 18 от неприятностите, както се случваше през целия мач до момента. В крайна сметка Меншик пак си взе подаването за 4:4 след 32 минути игра.

Макар и с колебливи моменти и преминаване през дюс, Гришо поведе с 5:4 и поне привидно пренесе напрежението в противниковото поле. Българинът с две чудесни отигравания стигна до 0-30, но Меншик компенсира всичките си пасиви с отлични сервиси - 5:5. След това Димитров трябваше да обръща сервис-гейм от 0-30, но го направи впечатляващо и си гарантира тайбрек под бурните аплодисменти на публиката.

Григор оживи още повече трибуните с минаващ бекхенд за двоен брейк-бол и респективно сетбол на посрещане. Двойна грешка на Меншик означаваше успех в сета за топ ракетата ни - 7:5!

Редактор "Екип на Петел",

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