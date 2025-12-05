На Земята има едно море без брегове

Пиксабей

Далеч в северната част на Атлантическия океан, приблизително на 900 километра източно от Флорида, се намира необичаен участък от спокойни води. За това пише Earth.com, цитира Блиц

Отбелязва се, че мощни течения обгръщат краищата му, но във вътрешността повърхността оформя дълги и плавни вълни. Този регион няма брегова линия, няма острови, но има име: Саргасово море – част от океана, която се държи по напълно различен начин от околните води.

На повърхността му се събират златисто-кафяви водорасли, наречени саргасум, които образуват рехави „плаващи гори“. Малки газови мехурчета поддържат водораслите на повърхността, което им позволява да се плъзгат по вълните, вместо да потъват.

Креветки, ярки млади риби, бледи раци и много други морски създания се крият в тази плаваща мрежа, използвайки я за храна, защита или и двете. Саргасово море е единственото море на Земята, кръстено на растение, а не на суша.

Интересно е, че субтропичният кръговрат на Северния Атлантик – огромно течение, което привлича вода от множество ширини – държи плаващия материал като в капан. Именно този природен механизъм обяснява защо водораслите се натрупват тук и защо морето е толкова уникално.

Растения и животни на Саргасово море

Отгоре Саргасово море изглежда като огромен разсадник с ширина около 1280 км. Учени наричат тези плаващи килими „острови на живота“, тъй като водораслите осигуряват сянка, укритие и храна – всичко на една ръка разстояние в открития океан.

Много морски животни, които иначе биха били беззащитни на открито, намират спасение в тези плаващи убежища. Селдови акули патрулират около тъмните им ръбове, докато бермудските буревестници летят ниско над водата, грабвайки дребни риби и креветки.

Проучвания откриват над сто вида безгръбначни, които прекарват целия си жизнен цикъл върху саргасовите килими, докато те не се разпаднат напълно.

Европейските и американските змиорки също започват живота си именно тук – под килимите от водорасли. Прозрачните им ларви се носят по океанските течения на изток или запад. По-късно те порастват, променят формата си и навлизат в реки, стигащи чак до Индиана, където могат да живеят с десетилетия. Когато достигнат зрялост, змиорките се връщат към Саргасово море, за да хвърлят хайвер и да умрат – точно там, откъдето са започнали, без видими ориентири. Това явление продължава да озадачава учените.

Спокойният участък и климатът

Саргасово море играе важна роля и в климатичната система на Земята. Лятото неговата повърхност достига 29–30 °C, а зимата се охлажда до 18–20 °C. Топлата, солена вода тече на север, а по-студената се връща на юг.

Този обмен подпомага стабилността на климатичните модели от двете страни на Атлантика, като определя движението на топлина и влага в атмосферата.

Откритата вода поглъща въглероден диоксид, а миниатюрният планктон използва този въглерод, за да изгражда защитни черупки. След смъртта на организмите значителна част от тези черупки потъва на морското дъно, „заключвайки“ въглерода за дълги периоди.

Поради по-топлите повърхностни слоеве вертикалното смесване е затруднено, което намалява достъпа на кислород към дълбочините, а хранителните вещества не се издигат достатъчно, за да подхранват планктона. В статията се отбелязва:

„Тези измервания, комбинирани с данните от буевете Argo и цветните спътникови наблюдения, превръщат Саргасово море в ключов обект за изучаване на океанското подкиселяване в открития Атлантик.“

Саргасовото море – капан за рибата

Поради централното си положение сред големи океански течения, днес този спокоен регион събира огромни количества плаващ боклук от цялата Северна Атлантика.

Спираловидните течения затягат пластмасови торбички, бутилки, рибарски мрежи и ги задържат във въртящ се воден кръг. По данни на едно изследване на квадратен километър се падат около 200 000 отпадъци.

Шумът от товарните кораби, пресичащи саргасовите площи, заглушава нискочестотните звуци на кашалотите, а мрежите, заплетени във водораслите, могат да бъдат смъртоносни капани за млади костенурки.

Климатични особености и значението на региона

Специална комисия определя Саргасово море като „убежище на биоразнообразието“ и призовава държавите да насочват корабите си в обход на най-гъстите участъци и да създадат морски защитени зони.

Правителствата обсъждат международно споразумение за намаляване на замърсяването с пластмаса и защита на ключови миграционни коридори, минаващи през или край морето. Изданието предупреждава:

„Промените в това море без брегове ще се усетят далеч отвъд неговите граници. Ако Саргасово море загуби уникалните си условия, реките от Нюфаундленд до Мексиканския залив ще изпращат змиорки в океан, в който те напразно ще търсят унищоженото от жегата място на своето раждане.“

Гърбатите китове може да пристигнат напролет, за да открият, че местата им за хранене вече не осигуряват обичайната плячка. Траекториите на бурите над Европа могат да се променят, а Атлантическият океан да започне да задържа още повече излишна топлина.

Саргасово море, което на картата изглежда като празно синьо петно, всъщност е ключов елемент за климата и морския живот на планетата.

Кой притежава океаните и моретата?

Според законите на ООН, крайбрежните държави и държавите-архипелази имат суверенитет над своите териториални води – зона с ширина до 22 км от брега, включително въздушното пространство и морското дъно. Тази зона може да бъде по-тясна, ако две държави са разположени прекалено близо една до друга.

