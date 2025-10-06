На българско летище 200 коли "Тесла" направиха дискотека

Кадър Фб

Летището на Ихтиман, над двеста автомобила строени и с впечатляващ синхрон. С две думи - Тесла дискотека, съобщи очевидец, който е заснел изумителния събор.

Коментарите не закъсняха:

Внимавайте с лайт шоуто. Няма да може да се приберете до София.

За пръв път виждам събор на миксери.

За колко мигане им стигна токът ?

Много странно , явно хора без работа и заредени батерии търсещи внимание .

Наистина не разбирам на кой е нужно колата му да произвежда цветомузика или да пърди. Да не се брои за хейт, и аз карам електромобил ама не от тая марка.

Правят молебен за отваряне на официален сервиз на Тесла в България

Няма лошо. И аз ако карах кола, на която не мога да и чуя мотора, и аз щях най-вероятно да се занимавам с глупости...

Групов разряд на батериите ли правите?

