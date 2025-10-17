На близо 234 000 ученици е отпусната еднократна помощ от 300 лева

Снимка: Булфото, архив

Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане е отпуснало еднократна помощ от 300 лв. на близо 234 000 деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас.



Финансовата подкрепа се изплаща на два транша от по 150 лв. Първата половина се получава след кандидатстването, а втората – в началото на втория срок, при условие че детето ходи редовно на училище, посочват от МТСП.

Помощта се отпуска на всички деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас от държавните, общинските и частните училища, независимо от дохода на техните семейства.

Агенцията за социално подпомагане продължава да приема заявления за помощи за отопление до 31 октомври. Размерът на подпомагането за предстоящия зимен сезон 1 ноември 2025 г. – 31 март 2026 г., е 606,71 лв. – с 9,6% повече в сравнение с миналата година.

Хората могат да подават заявления-декларации на място в дирекциите „Социално подпомагане“, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път с квалифициран електронен подпис и по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

