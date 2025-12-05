На час и нещо с кола от Русе вдигат "Дракулаленд" за 1 милиард евро

Кадър DraculaLand

Румъния обяви, че ще строи най-големия увеселителен парк на Балканите – DraculaLand, съобщават медиите в северната ни съседка. Мегапроектът ще струва около 1 млрд. евро и ще се простира върху 160 хектара край Букурещ. Инвеститорите имат амбицията с него да променят туристическата карта на страната.

Проектът е изцяло финансиран от инвеститора Драгош Добреску. Обектът ще съчетава в себе си тематични паркове, търговски зони, хотели и високотехнологична инфраструктура.

„Градът на Дракула“ ще се намира само на 20 минути от Букурещ и 15 минути от летище „Отопени“.

Проектът предвижда още луксозен моден и интериорен аутлет, разработен с италианските партньори Piuarch Milano и The Mall Firenze Team, три хотела с общо 1200 стаи, аквапарк с термални зони и 4,5-километрова писта. Ще има и бизнес акселератор и технологичен хъб за стартъпи в областта на изкуствения интелект, гейминга и дигиталните индустрии.

Иновациите: DraculaLand ще има и собствен „цифров близнак“ – мета вселена, изградена в Unreal Engine 5, където потребителите ще могат да взаимодействат с виртуалната версия на комплекса чрез DraculaCoin, NFT съдържание и персонализирани услуги, управлявани от AI.

Прогнозите са за над 5000 работни места, около 3 милиона посетители годишно в първия етап и икономически ефект от 5 млрд. евро за десетилетие.

Новината за строителството на увесилителния парк идва на фона на трудности в туризма в северната ни съседка – през 2025 г. посещенията в Румъния са намалели с около 2%. Идеи за подобни паркова вече са се проваляли, включително проектът край Сигишоара, прекратен през 2002 г. заради натиск от екоорганизации и ЮНЕСКО.

Добреску, който рядко се появява публично, работи с международни партньори като Deloitte, инженерингови компании и правни консултанти. Засега няма обявен срок за старт на строителството.

