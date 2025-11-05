На днешната дата преди 33 години откриват бира в съд на 5 хиляди години

фото: pixabay.com

Всеки обича бира, но никой не се замисля, че тази напитка я има много преди нас. Колко точно? Според някои първообраза й е на около 5 хиляди години.

5 ноември 1992 г. – учени публикуват доказателства в списание „Нейчър“ за съществуването на древна бира в 5000-годишна стомна в Годин Тепе, централната част на планинската верига Загрос в Иран. Година по-рано изследователите откриват на същото място (крепост на Пътя на коприната) доказателство за вино от горе-долу същия период. Откритите текстове обаче предполагат, че бирата е била по-популярна напитка в долна Месопотамия. Тя се е консумирала както от обикновените хора, така и от представителите на висшата класа.



Находката на пивоварни остатъци по вдлъбнатините на стомната подкрепя твърдението, че това ферментирало пиво е било е било предпочитано от шумерите. Жълтата субстанция съдържа калциев оксалт – често срещан биопродукт от варенето на ечемик.



Въпросните вдлъбнатини вероятно е трябвало да задържат калциевия оксалт, който може да бъде много кисел и дори отровен, и да му попречват да развали бирата.



Това обаче далеч не са единствените доказателства – по пода, където е била намерена стомната, са открити и остатъци от ечемик: основна съставка на бирата.

