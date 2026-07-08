На днешната дата през 1497 г. Вашку да Гама отплава в търсене на морски път от Европа за Индия

снимка: Уикипедия, Sailko

На 8 юли 1497 г. португалският мореплавател Вашку да Гама отплава от Лисабон. Целта му е да открие морски път от Европа до Индия. Експедицията цели да заобиколи Африка и да избегне опасните и скъпи сухопътни търговски пътища. Това събитие бележи началото на една от най-важните експедиции в историята на човечеството.

Да Гама потегля с флотилия от 4 кораба и екипаж от около 170 души. Флотът плава на юг край бреговете на Африка. Мореплавателите навлизат дълбоко в открития океан, за да хванат попътни ветрове. Корабите прекосяват Атлантическия океан, заобикалят Нос Добра надежда и с помощта на местен опитен водач пресичат Индийския океан.

Пътуването до Индия отнема близо година, като флотилията пристига в Каликут (днес Кожикод) на 20 май 1498 г.

Това пътуване е един от най-важните моменти в епохата на Великите географски открития, тъй като променя световната търговия. Свързването на Европа и Азия по вода позволява пренасянето на стоки директно по море. Откриването на пътя пречупва монопола на арабските и венецианските търговци върху търговията с подправки.

Събитието превръща Португалия в световна морска и колониална суперсила през XVI век.

Още от по-значимите събития през годините, случили се на днешната дата:

52 г. пр.н.е. – Основан е град Париж.

1497 г. – Вашку да Гама отплава от Лисабон в търсене на морски път от Европа за Индия.

1663 г. – Кралят на Англия Чарлз II основава американската колония Роуд Айлънд, която става щат на САЩ от 1790 година.

1709 г. – Великата северна война: В Битката при Полтава руският цар Петър I разгромява шведския крал Карл XII при Полтава и слага край на шведската военна мощ в Европа.

1777 г. – Американският щат Върмонт става първият, който отменя робството и дава избирателни права на мъжете, независимо от расата им.

1878 г. – В София е открито Военно училище за обучение на командни кадри.

1889 г. – Излиза първият брой на американския вестник „Уолстрийт Джърнъл“.

1916 г. – Президентът на САЩ Удроу Уилсън основава националният парк Акадия.

1925 г. – Направен е първият в историята ски скок във вода от Ралф Самуелсън.

1947 г. – Правителството на Георги Димитров дава категоричен отказ от американска финансова подкрепа по Плана „Маршал“ за възстановяване на Европа, от която се възползват 16 западноевропейски страни.

1950 г. – Богословският факултет при Софийския университет се отделя с указ на I народно събрание и се превръща във Висше духовно училище (духовна академия) при Българската православна църква.

1951 г. – Париж празнува 2000-годишнина от основаването си.[1]

1963 г. – САЩ налагат финансово и икономическо ембарго на Куба.

1965 г. – Самолетът при полет 21 на „Кънейдиън Пасифик Еър Лайнс“ е разрушен от бомба близо до 100 Майл Хаус, Канада, умират 52 души.

1971 г. – Съставен е Държавен съвет на Народна република България.

1979 г. – Открит е вторият най-близък естествен спътник на Юпитер – Адрастея.

1980 г. – Самолетът при полет 4225 на „Аерофлот“ катастрофира близо до международното летище „Алмати“ в тогавашната КССР (днешен Казахстан), при което загиват всички 166 души на борда.

1990 г. – Германия печели финала срещу Аржентина на Световното първенство по футбол в Италия.

1997 г. – В Мадрид се провежда среща на НАТО, посветена на разширяването на пакта на Изток. Към алианса са поканени да се присъединят страните Полша, Унгария и Чехия.

2000 г. – В Пазарджишка област е обявено бедствено положение в резултат на пожари, предизвикани от рекордни горещини.

2003 г. – Полет 139 на „Судан Еъруейс“ се разбива близо до летище „Порт Судан“ по време на опит за аварийно кацане и убива 116 от 117-те души на борда.

2014 г. – Германия побеждава със 7:1 Бразилия на полуфинала на Световното първенство по футбол в Бразилия.

Редактор "Екип на Петел",

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