На днешната дата през 1708 г. Петър Първи създава губерниите в Русия

1170 г. – В Англия свети Томас Бекет е убит в катедралата си по заповед на Хенри II.

1708 г. – С указ на Петър I в Русия се създават губернии.

1845 г. – Република Тексас става 28-и щат на САЩ.

1987 г. – Съветският космонавт Юрий Романенко се завръща на Земята със световен рекорд по пребиваване в космоса – 326 денонощия.

1989 г. – Вацлав Хавел става президент на Чехословакия.

1993 г. – На остров Лантау (Хонконг) приключва монтажът на най-високата статуя на открито на седящия Буда – Тиан Тан Буда.

1994 г. – Сменя се ръководството на СДС – на мястото на подалия оставка като председател Филип Димитров е избран Иван Костов.

1994 г. – Полет 278 на „Търкиш Еърлайнс“ се разбива при заход към летище „Ван Ферит Мелен“, Ван, Турция и убива 57 от 76-те души на борда.

1996 г. – Подписан е мирен договор между правителството на Гватемала и партизанската съпротива, с което се слага край на продължилата 36 години гражданска война.

1997 г. – В Хонконг започва убиването на всички домашни птици (1,25 милиона), за да се спре разпространението на щама на смъртоносен птичи грип.

1998 г. – Червените кхмери поднасят извинение за извършения геноцид на над 1 милион граждани по време на своето управление в Камбоджа.

2001 г. – По време на най-големия пожар в историческия квартал в столицата на Перу – Лима загиват 274 души.

2006 г. – Индонезийски ферибот потъва между островите Ява и Борнео, загиват над 500 пътници и екипаж.

2024 г. – Самолетът при полет 2216 на „Чеджу Еър“ се разбива в стена в Муан, Южна Корея и убива 179 от 181 пътници. Това е най-тежката самолетна катастрофа на южнокорейска земя.

1890 г. – Армията на САЩ извършва масово избиване на над 400 индианци от племето Дакота в резервата Пайн Ридж.

1911 г. – Сун Ятсен става първият президент на Република Китай.

1937 г. – Свободната държава Ирландия се обявява за република и престава да приема британската корона като висшестояща власт.

1940 г. – В България със закон се учредява профашистка младежка организация Бранник по подобие на Хитлерюгенд.

1940 г. – Втората световна война: По време на втората голяма бомбардировка на Лондон от германски бомбардировачи загиват почти 200 цивилни граждани.

1949 г. – Ръководителят на Югославия Йосип Броз Тито заявява, че страната ще следва собствен комунистически път и скъсва отношенията си със СССР.

1964 г. – Открит е миннообогатителният комбинат Медет край Пирдоп.

1972 г. – Открита е първата цялостна отсечка за превозни средства по Автомагистрала А1 в Словения.

1972 г. – Самолетът при полет 401 на „Ийстърн Еър Лайнс“ се разбива във Флорида Евърглейдс при заход към международното летище „Маями“, Маями, Флорида и убива 101 от 176-те души на борда.

1974 г. – При земетресение в Пакистан загиват 4700 души.

