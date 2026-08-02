На днешната дата през 1870 г. в Лондон е открит жп тунел под река Темза - първото метро в света

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На 2 август 1870 г. в Лондон е официално открит Тауър (Tower Subway) – железен тунел под река Темза, който се смята за първия изграден подземен транспортен тунел (метро) в света.

Всъщност истинското първо метро в света (подземна пътническа железница) принадлежи на лондонската Metropolitan Railway, открита 7 години по-рано – на 10 януари 1863 г. Тя обаче е построена по метода „открит способ“ - изкопаване на уличната настилка, полагане на релси и покриване с тунел.

Тауър държи рекорда за първия в света дълбоко изкопан подземен тунел за железопътен транспорт (известен като тип „Tube“). За неговото прокопаване инженерите Питър Барлоу и Джеймс Грейтхед използват иновативен цилиндричен щит от чугун. Този метод буквално променя начина, по който днес се строят тунелите на модерните метра по цял свят.

В тунела са поставени релси с тясно междурелсие (762 мм). По тях се е движел малък дървен вагон (наричан „омнибус“), задвижван чрез стоманено въже от стационарен парен двигател. Вагонът е събирал едва 12 души и е прекосявал разстоянието под реката за около 70 секунди.

Първоначално дървена мотриса, задвижвана с въжен механизъм от кабел, е превозвала пътници през тунела. Поради ниския си капацитет, честите технически повреди и липсата на финансова печалба обаче железопътната компания фалира само няколко месеца по-късно (през декември 1870 г.) и влаковата линия е преустановена за пешеходци.

Релсите са премахнати, поставено е газово осветление и тунелът започва да работи изключително успешно като пешеходна подземна артерия срещу такса от половин пени. Преминаването през него е било доста клаустрофобично, тъй като диаметърът на тръбата е бил едва около 2 метра.

През 1894 г. в непосредствена близост отваря врати емблематичният мост Тауър Бридж. Тъй като преминаването по новия мост е било напълно безплатно и на чист въздух, пешеходният поток в тунела изчезва и той е затворен окончателно през 1898 г.

Днес тунелът все още съществува под Темза, но не е достъпен за хора. Той се стопанисва и се използва за прекарване на водопроводни тръби и телекомуникационни кабели.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 2 август:

338 пр.н.е. – армията на Филип II постига решителна победа в Битката при Херонея, което осигурява хегемония на македонското царство в Гърция.

216 пр.н.е. – Втора пуническа война: Картагенските сили водени от Ханибал разгромяват армията на Римската република в Битката при Кана, едно от най-големите тактически сражения във военната история.

47 пр.н.е. – Армията на Гай Юлий Цезар разбива войските на боспорския цар Фарнак II и изпраща до Римския сенат своето прочуто съобщение Veni, vidi, vici. (Дойдох, видях, победих.).

1330 г. – След смъртта на цар Михаил III Шишман, на българския престол се възкача сръбкинята Анна Неда – неговата първа съпруга и сестра на сръбския крал Стефан Урош III Дечански.

1802 г. – Наполеон I Бонапарт е обявен от Френския сенат за пожизнен консул на Франция, което му дава правото да посочва своя наследник.

1870 г. – В Лондон е открит железопътният тунел Тауър под река Темза, което е първото метро в света.

1887 г. – Германският принц Фердинанд I Сакскобургготски е коронован в Търново за княз на българите.

1891 г. – В подножието на връх Бузлуджа се провежда тайно събрание, наречено по-късно Бузлуджански конгрес, с което се създава Българската социалдемократическа партия (БСДП).

1897 г. – Подписана е конвенция между Княжество България и Франция за изграждане на Военноморските сили на България.

1903 г. – В Османската империя избухва Илинденско-Преображенското въстание организирано от Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация и местните българи.

1921 г. – Междусъюзническата контролна комисия връчва ултиматум на българското правителство за разформиране на въоръжените сили.

1923 г. – Калвин Кулидж става 30-ия президент на САЩ, след като предшественика му Уорън Хардинг умира от сърдечен удар.

1932 г. – Американският физик от шведски произход Карл Андерсън открива позитрона, за което през 1936 г. става носител на Нобелова награда за физика.

1934 г. – Адолф Хитлер се самопровъзгласява за фюрер след смъртта на президента Паул фон Хинденбург и получава цялата власт в Германия.

1944 г. – В Пчинския манастир е свикано Първото заседание на АСНОМ, което конституира Народна република Македония в рамките на Югославия.

1945 г. – Втората световна война: Завършва Потсдамската конференция.

1974 г. – Народна република България установява дипломатически отношения с Венецуела и Тайланд.

1980 г. – Тероризъм: Бомба експлодира на жп гарата в Болоня (Италия), убивайки 85 души и ранявайки над 200.

1985 г. – Самолетът при полет 191 на „Делта Еър Лайнс“ катастрофира край Далас, Тексас, умират 137 души.

1988 г. – В 17:29 ч. при излитане от София за Варна катастрофира самолет Як-40 на БГА Балкан; загиват 27 и са ранени 10 пътници.

1990 г. – Ирак окупира Кувейт, което довежда до намеса на войски на ООН и до Войната в Персийския залив.

Редактор "Екип на Петел",

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