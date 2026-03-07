На днешната дата през 1876 г. Александър Бел получава патент за изобретение, което нарича телефон
На днешната дата през 1876 г. Александър Бел получава патент за изобретение, което той нарича телефон.
Александър Греъм Бел е северноамерикански учен, изобретател на телефона и бизнесмен от шотландски произход, основоположник на телефонията, основател на компанията Bell Telephone Company, предопределил цялото по-нататъшно развитие на далекосъобщенията в САЩ, а и в останалия свят.
Телефон (на гръцки: τῆλε – „далече“ и на гръцки: φωνή – „звук“) е телекомуникационен апарат, който предава и получава звук, най-често човешки глас, на големи разстояния. Основната функция на телефоните е да позволи на двама души, разделени от големи разстояния, да разговарят помежду си. Той е един от най-често срещаните апарати в развития свят и отдавна се счита за абсолютна необходимост в предприятия, домакинства и правителствата. Думата телефон е приета и еднаква на много езици в целия свят.
Ето какво още се е случило на днешната дата:
Събития:
161 г. – Римският император Антонин Пий умира и е наследен едновременно от Марк Аврелий и Луций Вер, което е прецедент дотогава в Римската империя.
321 г. – Император Константин I Велики издава декрет, че денят на Sol Invictus (неделя) е ден за почивка в Империята.
1530 г. – Папата отказва да узакони развода на английския крал Хенри VIII с Катерина Арагонска и да признае брака му с Ан Болейн, което става формален повод за създаването на англиканската църква.
1798 г. – Френската армия влиза в Рим.
1814 г. – В битката при Краон армията на Наполеон Бонапарт побеждава руските и пруските военни сили.
1912 г. – Руал Амундсен официално съобщава, че неговата експедиция е достигнала Южния полюс на 14 декември 1911 г.
1918 г. – Първа световна война: Финландия влиза в съюз с Германия.
1936 г. – Германия нарушава договорите от Локарно и Версайския договор, като окупира отново демилитаризираната Рейнска област.
1945 г. – Втората световна война: Американски армейски части овладяват моста над река Рейн, с което се ускорява настъплението срещу Берлин.
1947 г. – Възстановени са дипломатическите отношения между България и Австрия.
1950 г. – Студената война: СССР прави изявление, в което отрича, че Клаус Фукс е работил като съветски шпионин.
1965 г. – За първи път в Канада в римокатолически църкви са извършени богослужения на английски език.
1966 г. – Президентът на Франция Шарл де Гол обявява намерението на страната да напусне НАТО.
1980 г. – Маргьорит Юрсенар е първата жена избрана за член на Френската академия.
1983 г. – Направен е опит за отвличане на самолет на БГА Балкан изпълняващ полет № LZ-013 от София до Варна.
1987 г. – Майк Тайсън прегазва Джейм Смит „Костотрошача“ за световната титла в тежка категория.
1988 г. – Орлина Аспарухова става първата българка – лицензиран пилот на въздушен балон.
1989 г. – Иран скъсва дипломатически отношения с Великобритания по повод на издадените в кралството Сатанински строфи на Салман Рушди.
1996 г. – Формиран е първият демократично избран палестински парламент.
2002 г. – Открити са Деветите зимни параолимпийски игри в Солт Лейк Сити.
2007 г. – Самолетът при полет 200 на „Гаруда Индонезия“ се разбива по време на кацане на международното летище „Адисутджипто“, Индонезия и убива 21 души.
2009 г. – Изстрелян е космическият телескоп Кеплер, проектиран да открива земеподобни планети в орбита на други звезди.
Празници:
- Свети Фелицитата и Перпетуя в Католическата църква
- Албания – Ден на учителя
- Италия – Празник на град Аквино
