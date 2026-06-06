На днешната дата през 1882 г. Хенри Сийли патентова първата електрическа ютия в света

Пиксабей, илюстративна

На 6 юни 1882 г. американецът Хенри Сийли получава патент за първата електрическа ютия в света, наречена "electric flatiron". Това е забележителен момент в историята на битовата техника.

За времето на XIX век патентът е истинска революция, тъй като преди това ютиите се нагряват на печки, пълнят се с въглища или ползват газ, което е опасно и цапа дрехите.

Сийли обаче вгражда електрическа въглеродна дъга в ютията, за да генерира топлина чрез електричество.

За недостатък се посочва тежестта на уреда, която достигала близо 7 килограма и е изисквал много време за загряване. По това време повечето домове все още нямат достъп до електрическа мрежа, затова изобретението става популярно години по-късно.

Оттам насетне, въпреки всички модификации и подобрения, ние вече си служим с електрическата ютия, чиито основи той поставя в далечния XIX век.

Още от по-значимите събития през годините, случили се на днешния 6 юни:

1523 г. – Густав Васа е избран за крал на Швеция, с което настъпва края на Калмарската уния.

1853 г. – Основан е град Аламида, щата Калифорния, САЩ.

1882 г. – Хенри Сийли патентова електрическата ютия.

1925 г. – Уолтър Перси Крайслер основава корпорацията Крайслер.

1930 г. – Основана е Албанската суперлига по футбол.

1942 г. – Осъществен е първият скок със синтетичен парашут.

1944 г. – Втора световна война: Започва Десантът в Нормандия. 155 000 войници на Съюзниците дебаркират по бреговете на Нормандия (Франция), бързо преодоляват Атлантическия вал и навлизат във вътрешността на страната.

1971 г. – Програма Союз: Изстрелян е съветският пилотиран космически апарат Союз 11.

1971 г. – Самолетът при полет 706 на „Хюз Еъруест“ се сблъсква с „Макдоналд Дъглас F-4B Фантом II“ на Корпуса на морската пехота на Съединените щати и убива 50 души.

1982 г. – Започва Ливанската война от 1982: Военни части под командването на израелския министър на отбраната Ариел Шарон нахлуват в Южен Ливан и успяват да достигнат до столицата Бейрут.

1985 г. – В Бразилия са ексхумирани останките на „Волфганг Герхард“, за които по-късно се установява, че са на Йозеф Менгеле, „Ангелът на смъртта“ от Аушвиц.

1992 г. – Самолетът при полет 201 на „Копа Еърлайнс“ се разбива в Панама и убива всички 47 души на борда.

1993 г. – Монголия провежда своите първи преки президентски избори.

1994 г. – Самолетът при полет 2303 на „Чайна Нортуест Еърлайнс“ се разбива близо до международното летище „Сиан Сианянг“, Сиан в Китай и убива всички 160 души на борда.

1999 г. – Появява се за първи път компютърният вирус „Worm.ExploreZip“, който поразява хиляди компютри по цял свят.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!