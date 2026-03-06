На днешната дата през 1938 г. започват изборите за XXIV народно събрание в България, а жените за първи път имат право на глас

Булфото

На 6 март 1938 г. започват изборите за XXIV обикновено народно събрание в България, като за първи път жените имат право на глас. Изборите за XXIV ОНС са проведени в периода 6 – 27 март, съгласно указ на цар Борис III. Това са първите избори след Деветнадесетомайския преврат от 1934 г., след който са забранени всички политически партии. Избирателната активност е 69,5% или 2 261 862 души. Изборите се спечелват от привърженици на безпартийното управление, като са избрани общо 160 народни представители: 93 места за безпартийните и 67 за опозицията. ОНС се разпуска предсрочно на 24 октомври 1939 след неразбирателства относно външната политика на България в навечерието на Втората световна война.

Ето какво се е случило още на днешната дата в историята:

Събития:

1521 г. – Фернандо Магелан открива островите Гуам и Рота.

1810 г. – Илинойс става първият щат на САЩ, в който е въведена задължителна ваксинация на населението.

1834 г. – В Канада град Йорк е преименуван на Торонто.

1837 г. – Руският император Николай I възстановява имотите на Зографския манастир в Бесарабия и дава компенсация от руското правителство в размер на 400 000 рубли.

1853 г. – Във Венеция се състои премиерата на операта „Травиата“ на Джузепе Верди.

1869 г. – Дмитрий Менделеев представя първата Периодична система на елементите.

1888 г. – Експедицията на унгарския граф Шамуел Телеки открива езерото Рудолф (Басо Нарок) в Африка.

1899 г. – Немският химик Феликс Хофман получава патент за аспирина.

1902 г. – Основан е футболен клуб „Реал Мадрид“ КФ.

1910 г. – Селски бунтове в Тесалия.

1911 г. – Българското книжовно дружество е преименувано в Българска академия на науките.

1913 г. – В Сан Франциско за първи път започва да се използва думата джаз за определяне на музикален стил.

1933 г. – Американските банки са затворени за 8 дни поради финансова криза в банковата система на САЩ.

1945 г. – България във Втората световна война: Първа българска армия започва Дравската операция (6-19 март 1945 г.) в Унгария при Дравасоболч, в която тя се отбранява от настъпващите срещу нея германски войски от група армии „Е“, като българската армия преминава на 16 март в контранастъпление и разгромява до 19 март германските войски.

1948 г. – Народното събрание приема закон за национализация на горите в България.

1951 г. – В САЩ започва процесът срещу съпрузите Джулиус и Етел Розенберг по обвинение в шпионаж в полза на СССР.

1953 г. – На мястото на починалия Сталин, за министър-председател на СССР и генерален секретар на ЦК на КПСС е избран Георгий Маленков.

1957 г. – Гана обявява национална независимост от Великобритания.

1964 г. – Умира гръцкият крал Павлос I и престола заема синът му Константинос II.

1967 г. – Самолетът при полет 909 на „Аерофлот“ се разбива на път за Ереван, АССР и убива всички 111 души на борда.

1983 г. – Компанията Моторола представя първия в света преносим клетъчен телефон.

1994 г. – На референдум населението на Молдова решава да бъде обявена национална независимост.

2003 г. – Самолетът при полет 6289 на „Еър Алжери“ се разбива на летище „Агуенар – Хадж Бей Ахамок”, Таманрасет, Алжир и убива 102 от 103-мата души на борда.

Празници:

Световен ден за борба с глаукомата

Гана – Ден на независимостта (от Великобритания, 1957 г., национален празник)

На този също се чества, „Красимиров ден“ (по новия календар). Празнуващи на този ден са: Красимир, Красимира, Краса, и др.

