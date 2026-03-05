На днешната дата през 1955 г. Елвис Пресли е показан за първи път по телевизията

стопкадър: Ютуб

На 5 март 1955 г. Елвис А̀̀рън Пресли, наричан още Краля на рокендрола, е показан за първи път по телевизията, сочи хронологията в Уикипедия. Американският певец и актьор е считан за една от най-значимите културни икони на XX век. Неговите енергични интерпретации на песни и провокативен стил на изпълнение, съчетани с уникално мощна комбинация от влияния в различни цветови линии по време на трансформиращата ера в расовите отношения, довеждат до голям негов успех, така и до първоначални противоречия.

Ето какво още се е случило на тази дата:

Събития:

1558 г. – Испански мореплаватели донасят в Европа тютюна за пушене.

1684 г. – Австрия, Полша, Венеция и Русия създават Свещена лига за борба срещу Османската империя.

1792 г. – Революционното правителство във Франция затваря Сорбоната и всички теологически факултети в страната.

1821 г. – Джеймс Монро встъпва във втори мандат като президент на САЩ.

1867 г. – Играе се финалът на първия организиран турнир по футбол Йодан Къп в Шефилд, Англия.

1868 г. – Започва процедура на импийчмънт на президента на САЩ Андрю Джонсън.

1927 г. – Започва да излиза вестник Работническо дело.

1933 г. – На парламентарните избори в Германия нацистите побеждават с 44%.

1940 г. – Катинското клане: Членовете на съветското Политбюро издават заповед за екзекуция на 25 000 души от полската интелигенция, в това число 17 500 военнопленници.

1946 г. – Уинстън Чърчил произнася реч в американския град Фултън, с която обявява, че Европа е разделена от „желязна завеса“, на изток от която се налага съветската система.

1948 г. – VI велико народно събрание на България приема Закон за национализиране на едрата градска недвижима собственост.

1955 г. – Елвис Пресли е показан за първи път по телевизията.

1960 г. – Започва излъчването на телевизионната рубрика "Лека нощ, деца".

1966 г. – Самолетът при полет 911 на БОЕК се разпада във въздуха поради турбуленция и се разбива в планината Фуджи, Япония и убива всички 124 души на борда.

1967 г. – Самолетът при полет 837 на „Вариг“ се разбива поради пилотска грешка по време на заход към писта 04 на международното летище „Робъртс“, Либерия и убива 55 души.

1970 г. – Влиза в сила Договора за неразпространение на ядреното оръжие, подписан от 43 страни на 1 юли 1968 г.

1974 г. – Война от Йом Кипур: Израел прекратява окупацията си на Суецкия канал.

1982 г. – Съветският космически апарат Венера 14 достига повърхността на Венера.

1998 г. – НАСА съобщава, че космическата сонда Клементин, обикаляща около Луната, е открила достатъчно вода за поддържане на човешка колония.

2000 г. – Британски учени извършват първото клониране на свиня.

2003 г. – На Марс е открито замръзнало езеро.

