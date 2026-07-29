На днешната дата през 1958 г. е създадена НАСА

Уикипедия, НАСА

На 29 юли 1958 г. президентът на САЩ Дуайт Айзенхауер подписва Закона за националното въздухоплаване и изследване на космоса, с който официално се създава НАСА. Това поставя началото на гражданската космическа програма на САЩ.

Навечерието на създаването на Агенцията е белязано от Студената война. НАСА е основана като директен отговор на изстрелването на първия изкуствен съветски спътник „Спутник 1“ през 1957 г. Отговорът на САЩ - Вашингтон спешно се нуждае от единна цивилна организация за Космоса.

НАСА се създава като цивилна, а не военна агенция. Тя наследява Националния консултативен комитет по въздухоплаване (NACA). Агенцията веднага поема контрола над 8000 служители и три големи лаборатории.

Официално започва своята дейност и поема ресурсите на предишната организация NACA на 1 октомври 1958 г.

Ето кои са по-важните събития през годините, случили се на днешната дата:

626 г. – Започва десетдневната аварска обсада на Константинопол с участие на славяни, българи и други народи.

1014 г. – Българо-византийски войни: Българската войска претърпява поражение от войските на византийския император Василий II в Битката при Беласица; цар Самуил умира при вида на 15 000 осакатени военнопленници.

1586 г. – Основан е руският град Тюмен, нефтената столица на Сибир.

1588 г. – Англо-испанска война (1585-1604): Военният флот на испанския крал Филип II е изпратен, за да завладее Англия, но е разбит в протока Ла Манш от английската флота.

1830 г. – След избухването на Юлската революция във Франция е детрониран крал Шарл X.

1856 г. – (стар стил) Българските земи под османско владичество: В Търново Капитан Дядо Никола обявява въстание.

1858 г. – Подписана е първата търговска спогодба между САЩ и Япония, по силата на която Япония открива за посещения на чужденци Токио и Осака.

1877 г. – Главната щабквартира на руския император Александър II по време на Руско-турската освободителна война се премества в Бяла (Област Русе).

1885 г. – На заседание на Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК) в село Дермендере (днес Първенец) се взима решение за обявяване на въстание за Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

1900 г. – Италианският крал Умберто I е убит от анархист.

1913 г. – След края на Междусъюзническата война с царски указ на Фердинанд I е обявена демобилизация на българската армия.

1917 г. – с православен ритуал е осветена Вилата на Генерала.

1921 г. – Адолф Хитлер е избран за ръководител на Националсоциалистическата германска работническа партия.

1946 г. – Започва Парижката мирна конференция с цел уреждане на проблемите в Европа след Втората световна война.

1948 г. – Олимпийски игри: След 12-годишно прекъсване поради Втората световна война се откриват Летни олимпийски игри 1948 в Лондон.

1957 г. – Основана е Международна агенция за атомна енергия (МААЕ).

1958 г. – В САЩ е създадено Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА).

1967 г. – Учредена е Задруга на майсторите на народните художествени занаяти.

1973 г. – Георгиос Пападопулос става временен президент на Гърция, след като е оглавил военния държавен преврат през април 1967 г.

1981 г. – Даяна Спенсър и английският престолонаследник и принц на Уелс Чарлз сключват брак в катедралата Свети Павел в Лондон.

1992 г. – Учредена е Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА).

1994 г. – Бившият министър-председател на Италия Бетино Кракси е осъден на осем и половина години затвор заради злоупотреби.

2002 г. – Министър-председателят Симеон Сакскобургготски представя България на срещата на Пакта за стабилност в Залцбург, Австрия.

2005 г. – Астрономи обявяват откриването на планетата джудже Ерида в Слънчевата система.

Редактор "Екип на Петел",

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