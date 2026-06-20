На днешната дата през 1993 г. за първи път влак преминава под Ла Манш

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На 20 юни 1993 г. се осъществява първото пробно преминаване на влак през тунела под Ла Манш, свързващ Великобритания и Франция. Първият френски високоскоростен влак е тестов и преминава успешно по цялото протежение на съоръжението, проверявайки габаритите и системите за безопасност, месеци преди официалното му откриване.

Началото на същинската експлоатация е на 6 май 1994 г., когато тунелът е официално открит от британската кралица Елизабет II и френския президент Франсоа Митерас.

Тунелът под Ла Манш, известен още като Евротунел, е подводен железопътен тунел с дължина 50,452 km, от които 37,9 км от трасето са прокарани под самото морско дъно. Състои се от три тръби – две за влакове и една служебна/евакуационна.

Влаковете изминават разстоянието между Кале (Франция) и Фолкстоун (Великобритания) за около 35 минути.

Тунелът обслужва както високоскоростни пътнически влакове, така и специализирани влакове, превозващи автомобили и камиони.

Това е забележително историческо събитие, което бележи началото на съвременната сухопътна връзка между Великобритания и континентална Европа.

Още от по-значимите събития, които са се случили през вековете на днешната дата у нас и по света:

451 г. – Битка на Каталаунските полета: Войските на римския военноначалник Флавий Аеций спират ордите на хуна Атила.

840 г. – Руан е нападнат от викингите, които достигат по река Сена.

1774 г. – Руският генерал Александър Суворов нанася поражение на османската армия при село Козлуджа (днешно Суворово).

1819 г. – Американският параход „Савана“ пристига в Ливърпул и става първият кораб с парен двигател, който прекосява Атлантическия океан.

1837 г. – Кралица Виктория се възкачва на британския престол.

1840 г. – Самюъл Морз получава патент за телеграфа.

1863 г. – Американска гражданска война: Западна Вирджиния е приета като 35-ия щат на САЩ.

1895 г. – Открит е Килският канал, свързващ Северно море и Балтийско море.

1904 г. – В Париж е основана Международната автомобилна федерация.

1939 г. – В Германия е осъществен първият в света полет на самолет с реактивен двигател.

1948 г. – Дебютира Шоуто на Ед Съливан по телевизията.

1949 г. – Папата отлъчва от църквата комунистическите лидери на Чехословакия.

1952 г. – Президентът на САЩ Хари Труман подписва Закон за чуждестранната помощ.

1954 г. – Официално е отворен за експлоатация Дунав мост, свързващ България и Румъния.

1960 г. – Федерация Мали придобива независимост от Франция (впоследствие се разделя на Мали и Сенегал).

1963 г. – Студената война: Между държавните глави на САЩ и СССР е установена гореща линия след приключване на Кубинската ракетна криза.

1969 г. – Населението на Родезия (дн. Зимбабве) гласува в референдум за провъзгласяване на страната за република.

1969 г. – Жорж Помпиду встъпва в длъжност като президент на Франция.

1973 г. – Хуан Перон се завръща в Аржентина след 18-годишно изгнание.

1977 г. – Петролопроводът Трансаляска в САЩ започва официално да функционира.

1991 г. – Германският парламент решава да премести столицата от Бон отново в Берлин.

1991 г. – Последните съветски части напускат Чехословакия и Унгария.

1993 г. – Извършено е първото пробно преминаване на влак през тунела под Ла Манш.

1999 г. – Учредена е партия ВМРО – Българско национално движение.

2001 г. – Генерал Первез Мушараф се самообявява за президент на Ислямската република Пакистан.

2003 г. – В Сейнт Питърсбърг е основана фондацията Уикимедия.

Редактор "Екип на Петел",

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