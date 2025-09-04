На днешната дата в историята - Създаден е Google

снимка: Wikimedia Commons

На 4 септември 1998 година Лари Пейдж и Сергей Брин основават корпорация с името Google. Стартовият им капитал е сто хиляди долара, които са дадени от инвеститор. Това, което събрало Пейдж и Брин заедно, било желанието да се създаде надежден метод за извличане на полезната информация от океана с данни в световната мрежа. Популярните към този момент търсачки страдали от много недостатъци и намирането на полезната информация в тях било много трудно и почти невъзможно. Тогава доминирали директориите с ръчно избрани сайтове, а това не бил достатъчно ефективен метод за управление на информацията в такава динамична среда като интернет.

Създателите на Google се срещнали през 1995 година в Станфорд и година по-късно създали своята първа търсачка, наречена BackRub. За щастие на целия свят, те скоро решили да сменят името на проекта си, както и да премахнат странното му лого. Новото име Google било вдъхновено от думата „googol”, с която се означава числото 1, последвано от сто нули. Зад символиката на новото име се криело желанието да бъде осигурен лесен достъп до безкраен брой уеб ресурси.



13 години по-късно корпорацията е лидер в основните области, където работи, а името Google е синоним за бързо намиране на търсената информация от всякакъв род.



Малко известен факт е, че освен в търсенето на информация в интернет, Google има принос и в изхранването на 200 кози, плюс техния пастир. За да поддържа тревата около централата си, Google плаща разходите около стадото с кози, което пасе и така гарантира хигиената в района.



До 31 март 2001 година логото в началната страница на търсачката не е било центрирано, а е било подравнено отляво. За известно време, през 1998 година, в него дори е имало удивителна, подобна на тази в политематичния портал Yahoo.



Първият офис на Google се е намирал в калифорнийски гараж. По това време бета версията на търсещата машина е регистрирала по около 10 хиляди заявки дневно. Едва след една година Лари Пейдж и Сергей Брин са успели да се преместят в истински офис.



Какво още се е случило на днешната дата?



Събития



• 476 г. — Одоакър детронира последния римски император Ромул Августул.

• 1207 г. — Българи убиват солунския крал Бонифаций Монфератски от засада и изпращат главата му на цар Калоян.

• 1260 г. — В битката при Монтаперто (Италия) войските на Свещената Римска империя разгромяват армията на римския папа.

• 1781 г. — Основан е Лос Анджелис, Калифорния, от 44 испански заселници.

• 1852 г. — Състои се премиерата на операта Ако бях цар на Адолф Адам.

• 1867 г. — Основан е ФК Шефилд Уензди.

• 1870 г. — Френският император Наполеон III е свален и е обявена Трета френска република.

• 1886 г. — Вождът на апачите Джеронимо се предава на армията на САЩ.

• 1888 г. — Джордж Йистман регистрира търговската марка Кодак и получава патент за своя фотоапарат, който използва фотофилм.

• 1907 г. — Франция, Русия, Германия и Великобритания подписват в Осло съглашение, с което признават границите на Норвегия след излизането ѝ от федерацията с Швеция.

• 1911 г. — Провеждат се избори за 15 Обикновено народно събрание, спечелени от управляващите народняци и прогресивнолиберали.

• 1916 г. — Първата световна война: Тутраканска битка: Трета българска армия, командвана от генерал Пантелей Киселов започва атака за овладяване на крепостта край град Тутракан.

• 1916 г. — Първата световна война: Войскови части, командвани от генерал Тодор Катранджиев освобождават Добрич.

• 1947 г. — В Авиньон (Франция) е открит първият театрален фестивал, организиран от Жан Вилар.

• 1954 г. — Произведен е първият български пеницилин.

• 1958 г. — Във Франция е приета нова конституция на страната, която поставя началото на Петата република.

• 1969 г. — Открита е ТЕЦ Марица Изток 2.

• 1972 г. — Марк Шпиц става първият състезател, който спечелва седем медала в едни Олимпийски игри.

• 1973 г. — Салвадор Алиенде е избран за президент на Чили.

• 1974 г. — Пуснат е в действие първият реактор на АЕЦ Козлодуй.

• 1976 г. — Обявена е независимостта на Азорските острови.

• 1992 г. — Тодор Живков е осъден от Върховния касационен съд на България на 7 г. затвор и парична глоба за злоупотреба с държавни средства, но след смъртта му всички обвинения срещу него отпадат.

• 1997 г. — 8 души са убити и 150 ранени при три самоубийствени атаки на военната групировка Хамас в центъра на Йерусалим.

• 1999 г. — В дагестанския град Буйнакск при терористичен акт е взривен жилищен блок — загиват 62 души, а повече от 100 са ранени.

• 2006 г. — Завършва едноседмичният културен ежегоден фестивал Burning Man в САЩ.

