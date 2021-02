На днешната дата в историята

фото: pixabay.com

Ето по-важните събития, които са се случили на 28 февруари през годините:

364 г. – Валентиниан I е избран за римски император.



1799 г. – Официално е утвърден като град Бърлингтън (Масачузетс).



1813 г. – Битка при Лайпциг: В Калиш е сключен съюз между Русия и Прусия, насочен срещу Франция.



1838 г. – Обявена е независимостта на Долна (Френска) Канада, дн. Квебек.



1838 г. – Създаден е окръг Пойнсет в щата Арканзас, САЩ.



1839 г. – Създаден е окръг Джърси в щата Илинойс, САЩ.



1872 г. – Видинският митрополит Антим I е избран за първи екзарх на Българската екзархия.



1884 г. – Създаден е Военноморския духов оркестър.



1895 г. – Създаден е първият градски парк от европейски тип в България Аязмото в Стара Загора.



1897 г. – Последният монарх на Мадагаскар – кралица Ранавалона III е екстрадирана на остров Реюнион и Мадагаскар е превърнат във френска колония.



1904 г. – Основан е спортен клуб Бенфика Лисабон.



1908 г. – Oвдовелият български княз Фердинанд I сключва втори брак – с принцеса Елеонора фон Ройс-Кьостриц.



1909 г. – За първи път е отбелязан Международен ден на жената – в САЩ от бившата социалистическа партия в страната.



1922 г. – Обединеното кралство приема независимостта на Египет.



1925 г. – В Турция кюрдите въстават срещу правителството.



1943 г. – Втората световна война: Британски самолети бомбардират Берлин през деня.



1947 г. – В Тайван започва 40-годишен период на бял терор, станал причина за смъртта на около 140 хил. души – през 1995 г. денят е обявен за Ден в памет на жертвите.



1948 г. – Последните английски войски се изтеглят от Индия.



1948 г. – Сформирана е израелската пехотна бригада Голани, известна още и като Бригада № 1.



1959 г. – Направен е първият успешен полет от поредицата от американски орбитални ракети-носители Тор-Аджена с извеждането на Дискавърър 1.



1960 г. – Закрити са 8-те зимни олимпийски игри в Скуо Вали, Калифорния, САЩ.



1966 г. – Край село Павел пада малък метеорит (около 2 – 3 kg). Това е най-големият метеорит паднал в България.



1968 г. – Основан е град Ауровил.



1969 г. – Състои се премиерата на българския игрален драматичен филм Танго.



1972 г. – Създадена е Автономна област Южен Судан.



1974 г. – След седем годишно прекъсване САЩ и Египет възстановяват дипломатическите си отношения.



1975 г. – При влакова катастрофа в Лондонското метро загиват 43 души, 20 са ранени.



1978 г. – Отворен е за посещение Пантеонът на Възрожденците в Русе.



1986 г. – Подписан е Единенят европейски акт в Хага.



1988 г. – Закрити са 15-те зимни олимпийски игри в Калгари, Канада.



1991 г. – Обявен е края на първата война в Залива.



1994 г. – ЮАР предоставя контрола на анклава Уолфиш Бей на Намибия.



1998 г. – Косовска война: Започва конфликтът между албанските сепарати от АОК и югославските сили за сигурност.



2000 г. – Групата Oasis издават своя 4-ти самостоятелен албум Standing On The Shoulder Of Giants.



2004 г. – Над 1 млн. тайванци се включват в демонстрацията, наречена 228 ръка за ръка, образувайки 500-километрова жива верига в памет на жертвите от 40-годишния период на бял терор в страната.



2008 г. – Избухва Пожарът във влака София – Кардам, при който загиват 9 пътници.



2010 г. – Закрити са 21-те зимни олимпийски игри във Ванкувър, Канада.



Родени на 28 февруари



1518 г. – Франсоа III, френски дофин († 1536 г.)



1533 г. – Мишел дьо Монтен, френски писател († 1592 г.)



1683 г. – Рене-Антоан Реомюр, френски естествоизпитател († 1757 г.)



1690 г. – Алексей Петрович, руски цар († 1718 г.)



1712 г. – Луи-Жозеф дьо Монкалм, френски военачалник († 1759 г.)



1792 г. – Карл Ернст фон Баер, руски естественик († 1876 г.)



1820 г. – Илайша Кент Кейн, американски лейтенант († 1857 г.)



1823 г. – Ернест Ренан, френски писател († 1892 г.)



1840 г. – Анри Дюверие, френски пътешественик († 1892 г.)



1841 г. – Муне-Сюли, френски артист († 1916 г.)



1859 г. – Вълко Велчев, български генерал († 1935 г.)



1867 г. – Александър Протогеров, български генерал († 1928 г.)



1873 г. – Жорж Тьони, белгийски политик († 1966 г.)



1875 г. – Тодор Попантов, български революционер († 1954 г.)



1878 г. – Стефан Ангелов, български лекар († 1964 г.)



1880 г. – Тодор Страшимиров, български политик († 1925 г.)



1882 г. – Херберт Силберер, виенски психоаналитик († 1923 г.)



1885 г. – Лалю Метев, български индустриалец († 1957 г.)



1886 г. – Макс Фасмер, немски лингвист († 1962 г.)



1893 г. – Иван Васильов, български архитект († 1979 г.)



1894 г. – Бен Хехт, американски драматург († 1964 г.)



1895 г. – Вадим Лазаркевич, руски художник († 1963 г.)



1895 г. – Марсел Паньол, френски писател († 1974 г.)



1898 г. – Лили Рубичек-Пелер, австро-американски педагог († 1966 г.)



1898 г. – Франц Беке, немски офицер († 1978 г.)



1901 г. – Лайнъс Полинг, американски химик, Нобелов лауреат през 1954, Нобелов лауреат през 1962 († 1994 г.)



1903 г. – Винсънт Минели, американски филмов режисьор († 1986 г.)



1907 г. – Емилиян Станев, български писател († 1979 г.)



1912 г. – Клара Петачи, метреса на Мусолини († 1945 г.)



1913 г. – Петко Абаджиев, български художник



1913 г. – Франтишек Шорм, чешки химик († 1980 г.)



1915 г. – Питър Медауар, английски биолог, Нобелов лауреат († 1987 г.)



1919 г. – Цанко Кильовски, български офицер († 1976 г.)



1922 г. – Юрий Лотман, руски семиотик († 1993 г.)



1923 г. – Илия Темков, български диригент († 2002 г.)



1929 г. – Франк Гери, американски архитект



1930 г. – Лион Купър, американски физик, Нобелов лауреат през 1972 г.



1937 г. – Иван Николов, български писател († 1991 г.)



1938 г. – Никола Спиридонов, български шахматист



1939 г. – Даниъл Ци, американски физик, Нобелов лауреат през 1998 г.



1940 г. – Марио Андрети, италиано-американски пилот от Формула 1



1941 г. – Андрю Росос, канадски историк



1942 г. – Дино Дзоф, италиански футболист



1943 г. – Ханс Дейкстал, нидерландски политик († 2010 г.)



1944 г. – Сеп Майер, германски вратар



1946 г. – Стоян Цанев, български художник († 2019 г.)



1947 г. – Лена Крун, финландска писателка



1947 г. – Янаки Петров (Чичо Чичопей), български поет († 1999 г.)



1948 г. – Стивън Чу, американски физик, Нобелов лауреат през 1997 г.



1950 г. – Хорхе Лазаров, уругвайски музикант († 1989 г.)



1952 г. – Чавдар Кънчев, български банкер



1963 г. – Пламен Проданов, български футболист



1963 г. – Сашо Камбуров, български художник



1966 г. – Йоан VI Охридски, духовник от Република Македония



1972 г. – Гергана Стоянова, българска актриса



1979 г. – Иво Карлович, хърватски тенисист



1979 г. – Сандер ван Дорн, нидерландски музикант



1979 г. – Себастиан Бурде, френски автомобилен състезател



1980 г. – Кристиан Поулсен, датски футболист



1981 г. – Флоран Сера, френски тенисист



1984 г. – Каролина Куркова, чешки топмодел



1985 г. – Диего, бразилски футболист



1985 г. – Йелена Янкович, сръбска тенисистка



1987 г. – Антонио Кандрева, италиански футболист

