На днешната дата в историята

фото: pixabay.com

312 г. – Битката на Милвийския мост: Константин I побеждава Максенций и става едноличен управител на Римската империя.



1492 г. – Христофор Колумб открива остров Куба.



1740 г. – Иван VI става император на Русия.



1776 г. – Състои се Битката при Уайт Плейнс.



1798 г. – Състои се Превземането на Рим от Неаполитанското кралство.



1848 г. – В Испания е открита първата железопътна линия (между Барселона и Матаро).



1886 г. – В Ню Йорк президентът на САЩ Гроувър Кливланд официално открива Статуята на Свободата, която е подарък от Франция по случай стогодишнината от независимостта на САЩ.



1898 г. – Основано е Софийско унгарско дружество.



1900 г. – Състои се церемонията по закриването на Вторите летни олимпийски игри в Париж.



1905 г. – Състои се Неволянското клане.



1912 г. – Балканската война: Начало на Люлебургазко-Бунархисарската операция.



1918 г. – Чехословакия обявява независимост от Австро-Унгария.



1919 г. – Конгресът на САЩ приема закона за въвеждане на сух режим в страната от следващия януари, независимо от ветото, наложено от президента Удроу Уилсън.



1922 г. – Поход към Рим: Италианските фашисти, водени от Бенито Мусолини, маршируват до Рим, където свалят италианското правителство.



1923 г. – Създава се Офицерски Спортен Клуб Атлетик-Слава 1923.



1929 г. – Основан е футболен клуб Локомотив в София.



1940 г. – Втора световна война: Кралство Гърция отхвърля нотата на Бенито Мусолини за доброволното предаване на страната (ΟΧΙ). Италия нахлува в Гърция през Албания и така Гърция влиза във Втората световна война.



1941 г. – Холокост: Германски SS-части ликвидират над 9000 евреи в гетото на Каунас (Литва).



1942 г. – Холокост: 2000 еврейски деца и 6000 възрастни от Краков са депортирани от германците в концентрационния лагер Белзец.



1944 г. – България във Втората световна война: Сключено е примирие между Царство България и Антихитлеристката коалиция.



1948 г. – Швейцарският химик Паул Мюлер получава Нобелова награда за инсектицида ДДТ, забранен през 70-те години в цивилизования свят като силно токсичен и бавно разпадащ се.



1958 г. – Започва понтификата на папа Йоан XXIII.



1962 г. – Студената война: Никита Хрушчов обявява, че е наредил да бъдат изтеглени разположените в Куба съветски ядрени ракети, с което Карибската криза приключва.



1971 г. – Великобритания изстрелва своя първи (и до 2007 единствен) сателит Prospero в ниска околоземна орбита и става шестата космическа сила.



1981 г. – В Сан Франциско е създадена метъл-групата „Металика“.



1992 г. – Министър-председателят на България Филип Димитров не получава вот на доверие от Народното събрание и подава оставката на правителството.



2000 г. – Стартира излъчването на предаването Здравей, България.



2005 г. – Състои се премиерата на американския филм Убийствен пъзел 2.



2006 г. – Създадена е лявоцентристка социалдемократическа политическа партия Справедлива Русия.



2009 г. – Състои се премиерата на американския документален филм Майкъл Джаксън: This is it.



Родени на 28 октомври



1466 г. – Еразъм Ротердамски, холандски философ († 1536 г.)



1585 г. – Корнелий Янсен, нидерландски теолог († 1638 г.)



1623 г. – Йохан Грубер, австрийски йезуит († 1680 г.)



1761 г. – Аугуст Бач, германски миколог († 1802 г.)



1786 г. – Луи Исидор Дюпере, френски мореплавател († 1865 г.)



1811 г. – Орацио Антинори, италиански зоолог († 1882 г.)



1828 г. – Драган Цанков, министър-председател на България († 1911 г.)



1851 г. – Александър Александрович Бунге, руски зоолог († 1930 г.)



1860 г. – Кано Джигоро, създател на джудото († 1938 г.)



1866 г. – Рамон дел Вайе Инклан, испански писател († 1936 г.)



1869 г. – Цанко Церковски, български политик († 1926 г.)



1880 г. – Димитър Кондов, деец на БКП († 1923 г.)



1891 г. – Сотир Янев, български политик († 1943 г.)



1898 г. – Димитър Ганев, деец на БКП († 1964 г.)



1903 г. – Аба Лернер, американски икономист († 1982 г.)



1903 г. – Ивлин Уо, английски писател († 1966 г.)



1909 г. – Френсис Бейкън, ирландски художник († 1992 г.)



1911 г. – Мирза Ибрахимов, азербайджански писател († 1993 г.)



1914 г. – Джонас Солк, американски имунолог († 1995 г.)



1914 г. – Ричард Лорънс Милингтън Синг, британски биохимик, Нобелов лауреат († 1994 г.)



1915 г. – Иван Араклиев, деец на БРП (к) и партизанин († 1996 г.)



1919 г. – Атанас Стойков, български изкуствовед († 1988 г.)



1919 г. – Генчо Узунов, български белетрист, сатирик, публицист († 2003 г.)



1930 г. – Сватоплук Плускал, чехословашки футболист († 2005 г.)



1933 г. – Гаринча, бразилски футболист († 1983 г.)



1933 г. – Евтим Евтимов, български поет и автор на текстовете на песни от българската поп музиката († 2016 г.)



1940 г. – Генадий Стрекалов, руски космонавт († 2004 г.)



1940 г. – Михаил Карушков, български футболист



1943 г. – Жуау Агиар, португалски писател († 2010 г.)



1944 г. – Колюш, френски киноартист († 1986 г.)



1949 г. – Джон Макгавърн, британски футболист



1954 г. – Кирил Варийски, български актьор († 1996 г.)



1954 г. – Сергей Цочев, български химик



1955 г. – Бил Гейтс, американски програмист и предприемач



1956 г. – Махмуд Ахмадинеджад, президент на Иран



1957 г. – Дезмънд Чайлд, американски продуцент



1963 г. – Ерос Рамацоти, италиански певец



1963 г. – Николай Рачев, български офицер



1967 г. – Джон Ромеро, американски дизайнер на видеоигри



1967 г. – Джулия Робъртс, американска актриса



1973 г. – Ем Ви Пи, американски професионален кечист



1974 г. – Хоакин Финикс, американски актьор



1977 г. – Светозар Иванов, български волейболист



1980 г. – Алън Смит, английски футболист



1981 г. – Милан Барош, чешки футболист



1983 г. – Александру Пицурка, румънски футболист

